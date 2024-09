Apple sotto i riflettori. Petrolio e energetico sperano negli uragani Esterni

A settembre i mercati affondano con perdite record: male Nvidia, attesa per i risultati di Apple

Settembre si conferma un mese impegnativo per i mercati finanziari. Negli ultimi quattro anni, questo mese ha segnato correzioni significative, con una media di perdite del 5,7%. Negli ultimi tre anni consecutivi, le perdite di settembre sono state le più alte di tutto l’anno. La prima settimana del mese ha confermato questo trend, con l'S&P 500 che non è riuscito a chiudere nemmeno una singola seduta in rialzo, segnando una flessione settimanale del 4,25%. Questa rappresenta la peggiore perdita settimanale dell’anno, una performance così negativa non si vedeva da marzo 2023.

Le preoccupazioni macroeconomiche sullo stato di salute della prima economia mondiale, accompagnate da quelle sulla Cina, hanno avuto riflessi negativi anche sull'Europa, con la Germania particolarmente colpita, e sul mercato petrolifero. A tutto ciò si è aggiunta l'incertezza legata al settore tech, in particolare all'intelligenza artificiale (AI), con pesanti vendite su Nvidia (-13,86% settimanale, la peggiore dell'anno, con circa 406 miliardi di dollari di capitalizzazione bruciati), Broadcom (-15,9%) e l'intero settore dei semiconduttori (SOXX -11,7%), che ha registrato la peggiore performance settimanale del 2024.

Settore Energetico e Petrolio in Calo - costretti a sperare negli uragani?

Anche il settore energetico ha sofferto, chiudendo la settimana in calo del 5,42%, subito dopo il tecnologico (-6,22%). Il prezzo del West Texas Intermediate è sceso sotto i 70 dollari al barile, cancellando i guadagni dell’anno. Le ampie scorte e la fine della stagione di guida estiva hanno messo ulteriore pressione sul mercato della benzina. In risposta, l’OPEC+ ha deciso di posticipare gli aumenti di produzione previsti per ottobre a dicembre. Tuttavia, un elemento che potrebbe sostenere i prezzi è la minaccia di uragani. Il National Hurricane Center ha riferito che un sistema meteorologico nel Golfo del Messico potrebbe trasformarsi in un uragano, minacciando la costa nord-occidentale del Golfo, dove si trova circa il 60% della capacità di raffinazione degli Stati Uniti.

Settimana Cruciale per Inflazione e Decisioni della BCE

La settimana sarà particolarmente importante per i mercati, con una serie di eventi chiave che potrebbero influenzare il sentiment degli investitori. Negli Stati Uniti, i riflettori saranno passeranno dal mercato del lavoro all’inflazione. Le aspettative indicano un tasso annuale in discesa per il quinto mese consecutivo, al 2,6%, che rappresenterebbe il livello più basso da marzo 2021. Questo dato potrebbe rafforzare la convinzione che le pressioni inflazionistiche si stiano allentando, avvicinando ulteriormente la Federal Reserve a una politica monetaria più accomodante. Tuttavia, su base mensile, sia l'indice dei prezzi al consumo (IPC) che l'indice core sono previsti in aumento dello 0,2%, in linea con il dato di luglio, suggerendo che il processo di riduzione dell'inflazione potrebbe essere più graduale di quanto previsto.

Oltre all'IPC, i dati sui prezzi alla produzione (IPP) attireranno grande attenzione. Gli analisti prevedono un aumento dello 0,2% su base mensile sia per l'IPP core che per l'indice headline, in rialzo rispetto ai dati precedenti (+0,1% e 0%, rispettivamente). Questi numeri saranno cruciali per la Fed, poiché rappresentano l'ultima serie di dati che i membri del Federal Open Market Committee (FOMC) valuteranno prima di decidere sul prossimo eventuale taglio dei tassi. Anche se l'inflazione sembra sotto controllo, le preoccupazioni del mercato si stanno lentamente spostando dal fronte inflazionistico a quello occupazionale, con una crescente attenzione ai segnali di debolezza nel mercato del lavoro.

In Europa, occhi puntati sulla Banca Centrale Europea (BCE). La decisione di politica monetaria in arrivo sarà fondamentale per capire la direzione futura della politica monetaria dell’Eurozona. Gli analisti si aspettano che la BCE opti per un taglio dei tassi di interesse di 25 punti base, e ogni singola parola della Presidente Christine Lagarde verrà analizzata attentamente dai mercati per cogliere eventuali indizi sulle prossime mosse della banca centrale. Inoltre, la BCE fornirà un aggiornamento sulle sue proiezioni economiche, che offriranno una panoramica sull'equilibrio dei rischi percepiti e sulle previsioni future per l'inflazione e la crescita economica. Questo aggiornamento sarà particolarmente interessante in un contesto di crescente incertezza economica e rallentamento della crescita.

Apple sotto i riflettori: Un evento attesissimo

Tutta l'attenzione su uno degli eventi corporate più importanti dell'anno. Oggi il colosso di Cupertino terrà il suo evento dedicato all'iPhone, durante il quale si prevede la presentazione dei nuovi modelli di iPhone, Apple Watch e AirPods. Questo evento è da sempre un momento chiave per Apple, sia in termini di vendite che di strategia futura. Gli investitori guarderanno con grande attenzione a questi nuovi lanci, considerando che le vendite di iPhone rappresentano circa il 46% del fatturato complessivo dell'azienda.

Dopo un periodo di rallentamento nelle vendite, il mercato spera che i nuovi modelli possano innescare una ripresa significativa, con una crescita già osservata del +2% nelle vendite di prodotti nel recente periodo. Ma non è solo l'hardware a far tenere il fiato sospeso. La vera attenzione degli investitori sarà rivolta al possibile ingresso di Apple nel mondo dell'intelligenza artificiale (AI). Dopo la delusione del visore Vision Pro, che non ha incontrato le aspettative di molti, il mercato cerca di capire se l'azienda riuscirà a colmare il divario con i suoi principali concorrenti nell’AI. Gli investitori vogliono sapere se Apple ha una strategia chiara per l'AI e come intende integrarla nei suoi prodotti futuri. Un annuncio in tal senso potrebbe rafforzare la fiducia nel titolo, e contribuire a consolidare la posizione dell'azienda come leader tecnologico anche in un campo, quello dell'AI, che sta attirando sempre più investimenti e attenzione.

Vale la pena ricordare che Apple è attualmente la società con la più alta capitalizzazione di mercato al mondo, superando i 3 trilioni di dollari, con un distacco di circa 371 miliardi di dollari rispetto alla seconda in classifica, Microsoft. Questo evento potrebbe rivelarsi cruciale per mantenere la posizione di leadership di Apple nel mercato tecnologico globale, non solo con i suoi nuovi dispositivi, ma anche con l'evoluzione della sua strategia nell'intelligenza artificiale. Gli occhi del mondo sono puntati sulla "Mela morsicata", e le risposte che darà in questa occasione saranno determinanti per le prossime mosse degli investitori.

*Italian Market Analyst at eToro