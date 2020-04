Arcuri il commissario per il coronavirus commissariato. Rumors

Altro che un uomo solo al comando. I ministri del governo Conte commissariano il commissario per l'emergenza coronavirus Domenico Arcuri. La struttura che affiancherà l'ad di Invitalia sarà composta da 39 persone, dicono i rumors.

Quasi il doppio del numero (22) dei ministri che formano l'esecutivo giallorosso. Un carrozzone, scrive oggi Il Giornale, per distribuire poltrone a consulenti, ufficiali delle forze dell'ordine, funzionari di Palazzo Chigi, manager di Invitalia e collaboratori dei ministri. Si ripropone un film già visto con la task-force guidata da Vittorio Colao. Dove hanno trovato posto esperti della cerchia ristretta del premier Conte e dei ministri.

L'ordinanza che istituisce la struttura di crisi porta la data del primo aprile. Non c'è traccia dei compensi. Ma nel provvedimento di costituzione si precisa che "la struttura commissariale dovrà muoversi in concerto con la Protezione civile". Al vertice del governo per l'emergenza c'è Arcuri. Poi a scendere sono state istituite delle micro-unità con compiti specifici. I due angeli custodi di Arcuri sono Antonino Ilacqua e Massimo Paolucci. Il primo sarà il legal advisor; si occuperà del controllo legale su tutti gli atti prodotti della struttura commissariale. Ilacqua è il consigliere giuridico del ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia. Paolucci sarà il global advisor.