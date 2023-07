Area Brokers Industria, nel 2022 oltre 10 milioni di ricavi

ASSICURAZIONI: AREA BROKERS INDUSTRIA CHIUDE IL 2022 CON 10,2 MLN EURO DI RICAVI (+57%)

L'assemblea dei soci di Area Brokers Industria spa, realtà leader nella consulenza e nella gestione dei rischi aziendali per medie e grandi imprese, parte del gruppo internazionale Pib, in data 5 Luglio 2023 ha approvato il bilancio d'esercizio 2022 con ricavi pari a 10,2 milioni di euro (in crescita del 57% rispetto al 2021), un ebitda del 36% (nel 2021 era pari al 34%) e un ebit del 30,4% (nel 2021 era pari al 25%). Tra le prime 20 società di intermediazione assicurativa in Italia per volume d'affari su circa 3.000 broker complessivi, Area Brokers Industria è parte del Gruppo Internazionale Pib da marzo 2023. Pib group, affiancato da due prestigiosi operatori di private equity a livello mondiale Apax Funds e The Carlyle Group, è leader nella distribuzione assicurativa, vantando oltre 2,2 mld di euro lordi intermediati.

Nel corso del 2022, Area Brokers Industria ha continuato ad aggiungere tasselli al proprio ambizioso percorso di espansione. La società ha rafforzato la propria presenza sul territorio con l'inaugurazione di una nuova sede a Torino, portando a sei il numero totale delle sedi in Italia, dopo Milano, La Spezia, Bologna, Roma e Napoli. Da sempre attenta ad avere un impatto positivo sull'ambiente e sui propri stakeholder, Area Brokers Industriaha inoltre deciso di effettuare una valutazione dei propri impatti esg con la volontà di redigere un report di sostenibilità nel prossimo futuro.