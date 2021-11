Ariston: fibrillazione sul debutto in borsa: tutta coperta l'offerta di azioni

Ariston: debutta in Borsa il 26 novembre, vale fino a 3,9 mld

E' stata interamente coperta l'offerta di azioni Ariston nell'ambito del processo di quotazione del gruppo che produce caldaie controllato dalla famiglia Merloni. La quotazione è fissata per giovedi' prossimo, finalizzata allo sbarco su Euronext Milan, atteso per il 26 novembre. Il range di prezzo e' stato fissato tra 10,25 e 12 euro per azione per una capitalizzazione di mercato post offerta tra 3,375 e 3,9 miliardi di euro. L'offerta si compone di un collocamento riservato di azioni ordinarie di nuova emissione con proventi lordi attesi di circa 300 milioni e della vendita fino a 49 milioni di azioni ordinarie esistenti detenute dagli azionisti Merloni Holding e Amaranta Srl a investitori istituzionali.

Ariston in borsa, i dettagli dell'offerta

Prevista anche un'opzione di over allotment concessa dagli azionisti venditori a Mediobanca, in qualita' di responsabile incaricato della stabilizzazione, entro 30 giorni dal giorno di debutto fino a 11 milioni di azioni esistenti (circa il 15% dell'offerta).Il flottante sara' tra il 23,23% e il 26,6% del capitale e l'offerta si chiudera' mercoledi' 24 novembre.Nei primi nove mesi dell'anno il gruppo, specializzato nelle soluzioni per il riscaldamento dell'acqua e degli ambienti, ha registrato una crescita del 25% del fatturato a 1,4 miliardi e del 35,5% dell'adjusted Ebitda a 191 milioni."Finora siamo riusciti a gestire bene la forte inflazione delle materie prime e le pressioni sulla catena di approvvigionamento globale, beneficiando della leva operativa e delle azioni di pricing", ha commentato il presidente esecutivo Paolo Merloni nella nota.