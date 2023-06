Arrigo Cipriani e l'Harry's Bar che non trova personale. "Italia? Repubblica fondata sulle ferie"

Harry’s bar di Venezia cerca personale ma non lo trova. Il titolare: “Colpa del reddito di cittadinanza"

L’Harry’s Bar di Venezia cerca personale, ma non lo trova. Le figure che mancano sono tante: camerieri, factotum, pasticceri, contabili, anche un motoscafista. Secondo il titolare 91enne del locale, Arrigo Cipriani ci sono varie concause. Quali ritiene siano le cause per cui esiste questa difficoltà nel reperire personale? "Inutile cercare scuse: il problema principale è il reddito di cittadinanza, che ha rovinato il mondo del lavoro lanciando il messaggio che si possono guadagnare soldi anche standosene comodamente a casa seduti sul divano.

Ormai sono i soldi che comandano il mondo, non più il valore del lavoro", spiega in un'intervista al Corriere della Sera. "Capisco se si fosse creato un reddito di povertà, basato su una reale impossibilità di sopravvivere, ma non comprendo per quale motivo una persona dovrebbe percepire un reddito per il semplice fatto di essere un cittadino, perché da questo deriva la parola “reddito di cittadinanza”. Se insegniamo alla gente che il denaro arriva anche senza necessità di lavorare, perché mai una persona dovrebbe scegliere di rimboccarsi le maniche?"