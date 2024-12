Arriva Inps 4.0: la nuova app con il simulatore per la pensione e l’assegno unico. È anche dotata di intelligenza artificiale

Al via l'app dell’Inps con il simulatore della pensione: ecco che cosa fa e come funziona

Da oggi è disponibile la nuova versione 4.0 dell’app INPS Mobile, che punta sull’intelligenza artificiale per offrire servizi personalizzati e immediati ai cittadini. Tra le novità principali il simulatore di pensione “Pensami” e il calcolatore dell’assegno unico, accessibili anche senza autenticazione. Gli utenti potranno personalizzare la schermata iniziale con i tre servizi più rilevanti per le loro esigenze, rendendo l’esperienza ancora più intuitiva e rapida.

L’app Inps Mobile: un’evoluzione continua

Lanciata nel 2011, l’app ha subito numerosi aggiornamenti per migliorare l’esperienza utente e ampliare le funzionalità. Dopo l’introduzione dell’autenticazione SPID/CIE nel 2018 e delle notifiche push nel 2021, la versione 4.0 rappresenta un salto tecnologico significativo, ispirandosi alle migliori pratiche delle app di mobile banking.

Un accesso più semplice e servizi ampliati

Disponibile per iOS e Android, l’app offre 40 servizi, tra cui:

Consultazione di cedolini pensionistici e certificazioni uniche.

Verifica dello stato delle domande e dei pagamenti.

Accesso alle informazioni previdenziali e contributive.

Invio di documentazione, come la dichiarazione ISEE e la domanda per il bonus nido.

Il presidente Inps, Gabriele Fava, ha presentato il nuovo aggiornamento dichiarando: “L’avevo promesso e ho mantenuto: oggi parte una nuova era per l’INPS. La versione 4.0 dell’app è fresca, semplice e fruibile, pensata per avvicinare i cittadini ai servizi essenziali in modo rapido ed efficace”.

Un successo consolidato

Nel 2024, l’app ha raggiunto 3,66 milioni di download e una media giornaliera di oltre 500.000 accessi. Con il rilascio della nuova versione, l’obiettivo è consolidare la leadership dell’Istituto nella digitalizzazione dei servizi pubblici, offrendo un’esperienza sempre più centrata sull’utente