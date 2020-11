Arriva una norma per salvare Mediaset. Rumors

In arrivo una norma in manovra che può salvare Mediaset dalle grinfie di Vivendi. La legge Gasparri, scrive oggi Repubblica, sta finalmente per andare in soffitta. E nel frattempo il governo spezza una lancia in favore di Mediaset. L'idea è quella di mettere in cantiere la riforma del sistema radiotelevisivo che porta il nome del senatore di Forza Italia.

Di che si tratta? Nella sostanza, dopo la sentenza della Corte Ue, sarà l’Agcom a stabilire quando viene colpito il diritto al pluralismo. Una norma, scrive Repubblica, che rende più difficile fare acquisizioni in questo settore senza una sorta di controllo pubblico di congruità.

Il primo effetto, allora, sarà mettere al riparo le aziende di Silvio Berlusconi dall’assalto della francese Vivendi. Insomma, non basterà rastrellare le azioni del Biscione, ma occorrerà chiedere l'autorizzazione al Garante. Ma, come detto, si tratta solo di un primo passo verso il riassetto.