Aspi, Allianz e Silk Road contro l'ingresso di Cdp. Rumors

Dopo gli azionisti di Atlantia anche quelli di Autostrade per l’Italia sono sul piede di guerra, pronti a tutelare il loro investimento nella società infrastrutturale. Come scrive MF-Milano Finanza negli ultimi giorni i soci di minoranza di Aspi, Allianz in testa, avrebbero avviato una serie di verifiche e consultazioni. Il punto chiave è che lo statuto di Autostrade per l’Italia garantirebbe agli azionisti di minoranza un potere di veto nei confronti di aumenti di capitale della società.

Allianz, scrive ancora MF, è entrata nel capitale di Aspi rilevando circa il 7% nel 2017 attraverso il veicolo Appia Investments (di cui la compagnia tedesca ha il 60% mentre Edf Invest e il fondo Dif partecipano con il 20%) e in contemporanea erano entrati anche i cinesi di Silk Road Fund con il 5%. In quell’occasione Autostrade era stata valutata circa 14,5 miliardi. Da allora è successo di tutto, dal crollo del ponte Morandi all’impatto del Covid sui flussi di traffico. Oggi Aspi ha perso molto del suo valore ed è anche per questo che gli azionisti stranieri starebbero cercando di tutelare il loro investimento.