Aspi, l’ex commissario di Alitalia, Enrico Laghi, scelto dai Benetton

Il professor Enrico Laghi, che ha incrociato i Benetton più volte quando era commissario straordinario di Alitalia, sarebbe l' uomo scelto dalla famiglia veneta per gestire per conto di Edizione la trattativa di Autostrade per l' Italia. La famiglia veneta, scrive la Repubblica, avrebbe sondato la sua disponibilità per assumere un ruolo nella holding, al posto di Gianni Mion, storico manager del gruppo, attualmente presidente ma senza deleghe esecutive.

Laghi è un giurista esperto di diritto e finanza prestato alle istituzioni, tanto che per conto di diversi governi ha gestito partite delicatissime come la vendita dell' Ilva alla cordata capitanata da Arcelor Mittal. Il suo ruolo in Edizione non sarà quello di un semplice consulente, toccherà a lui negoziare una via d' uscita della famiglia Benetton che attraverso Atlantia è azionista di maggioranza di Aspi.