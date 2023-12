Aspi pronta a rilevare l'azienda di ingegneria Deal

Aspi interessata alla società di ingegneria Deal

Si sta attualmente lavorando su un accordo per l'acquisizione di Deal, un'azienda specializzata in ingegneria focalizzata sulla costruzione di ponti e viadotti, controllata da Rizzani de Eccher. In concomitanza, si sta considerando anche una partnership della durata di 10 anni per affidare ulteriori progetti. Questa operazione, sebbene non ancora ufficializzata, è oggetto di lavori da parte dei vertici di Autostrade per l'Italia e, secondo fonti finanziarie riportate da La Stampa, si prevede che si concluda in tempi relativamente brevi.

L'acquisizione è parte di un contesto più ampio, caratterizzato da una considerevole quantità di lavori che il gruppo, guidato da Roberto Tomasi, sta affrontando. Tra progetti già avviati e quelli in fase di avvio, l'impegno finanziario è notevole, stimato in decine di miliardi. Questa situazione è sotto stretta osservazione non solo degli azionisti, con Cdp in prima linea detenendo il 51%, ma anche dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit). Rizzani de Eccher, una storica azienda nel settore delle costruzioni, sta affrontando difficoltà da un po' di tempo. Il settore delle costruzioni in generale sta attraversando un periodo difficile, e Cdp, tramite Webuild, aveva avviato il "Progetto Italia" con l'acquisizione di Astaldi, con l'obiettivo di creare un campione nazionale nel settore.

Rizzani, che ha riportato una perdita di 58 milioni di euro nel bilancio consolidato del 2022, ha recentemente nominato Alberto Cimolai come esperto per la composizione negoziata della società. L'acquisizione stimata di Deal, con un valore tra 15 e 20 milioni secondo alcune stime, consentirebbe ad Aspi di di rafforzarsi in un settore strategico e, al contempo, di fornire supporto a un'azienda importante nel settore delle costruzioni che sta attraversando una fase difficile.

L'obiettivo finale sembra essere la fusione della ex controllata di Rizzani, Deal, con l'ex Pavimental, ora rinominata Amplia Infrastructures, precedentemente controllata da Autostrade per l'Italia. Deal ha concluso il 2022 con un valore della produzione di circa 30 milioni di euro e un risultato netto leggermente in perdita, rispetto agli utili di 1,6 milioni di euro dell'anno precedente.