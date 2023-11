ASPI, l'AD Tomasi: "La sostenibilità non è solo ambientale ma anche economica"

ASPI: l’Amministratore Delegato Roberto Tomasi interviene all’evento sulla mobilità sostenibile organizzato da Most

Roberto Tomasi, Amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, all’ evento sulla mobilità sostenibile organizzato da Most a Milano ha dichiarato: “La sostenibilità non è ambientale, ma anche economica e temporale: economica per i suoi riflessi sull’economia e temporale, intendendo il tempo con cui riusciamo a raggiungere gli obiettivi posti. Agli obiettivi europei ci si potrà avvicinare solo adottando un approccio integrato, coniugando politiche diverse in grado di condizionare comportamenti sostenibili alla guida o di favorire una maggiore diffusione di diversi vettori energetici, dall’elettrico ai biocarburanti".

Tomasi ha aggiunto: "In Italia, sui 6mila chilometri della rete autostradale, transitano di media ogni giorno 6 milioni di veicoli, ovvero, il 90% del traffico passeggeri e l’85% del trasporto merci: le autostrade sono infrastruttura nevralgica della vita del Paese e, partendo dal presupposto che non potremo fare a meno del trasporto su gomma almeno per i prossimi decenni, stiamo lavorando per una mobilità che sia sempre più sostenibile. L’autostrada italiana è la quarta in Europa per estensione ed è al primo posto per chilometri di viadotti e numero di gallerie".

"I dati ci dicono che la nostra infrastruttura è la più utilizzata, la più complessa e la più datata d’Europa. La rivoluzione della mobilità non può prescindere dalla rigenerazione delle infrastrutture: per questo siamo impegnati nell’ambito del piano industriale del Gruppo ASPI, con investimenti tra potenziamento e ammodernamento della rete per oltre 21 miliardi e mezzo. Un piano che è oggi nel pieno della sua realizzazione”, ha concluso Tomasi.