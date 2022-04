Assegno unico 2022 anche con la Naspi: che cosa devi sapere

Assegno unico 2022, arrivano chiarimenti nuovi dall'Inps

Novità dall'Inps sull'assegno unico per i figli: con il messaggio n. 1714 del 20 aprile 2022 l'istituto ha fatto sapere che ci sarà una maggiorazione per i genitori lavoratori. L’incremento dell’importo, disciplinato dalla legge, spetterà anche a chi percepisce l’indennità di disoccupazione, ma solo a determinate condizioni. L'Inps ha poi chiarito la posizione dei genitori separati e dei figli maggiorenni che possono ottenere l’assegno unico, ponendo l’accento anche sul riconoscimento della maggiorazione dell’importo per i genitori lavoratori autonomi agricoli.

Ricordiamo che l'assegno unico figli 2022 è di fatto il sostegno economico che sostituisce le detrazioni in busta paga, pensato per essere destinato a tutti i nuclei familiari siano essi composti da lavoratori dipendenti, autonomi, ma anche pensionati, disoccupati e inoccupati. L’importante è che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del sostegno, chi richiede l’assegno sia in possesso dei requisiti elencati dall’Inps sul suo sito, sia relativi alla cittadinanza che alla residenza.

L’assegno unico per i figli è entrato a regime dal 1° gennaio 2022 e viene pagato a decorrere dal mese di marzo per chi ha già fatto domanda. Chi non ne ha ancora fatto richiesta pur avendo già diritto all’assegno unico figli, ha tempo fino al 30 giugno per ottenere gli arretrati.

Assegno unico figli anche con la Naspi: ecco che cosa cambia