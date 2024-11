Assegno unico e pagamenti a novembre, brutte sorprese per alcune famiglie. Tagli fino a oltre 50 euro. Ecco perché

Assegno unico: pagamento a novembre, possibili tagli fino a 54 euro. I motivi e i tempi per ricevere i soldi

I primi pagamenti relativi all'assegno unico di novembre partiranno già nella giornata di oggi, ma non è prevista una unica data e per questo bisogna fare attenzione alle nuove regole stabilite dal governo per ottenere le agevolazioni economiche. Le famiglie italiane si apprestano a ricevere l’assegno unico di novembre, ma di queste alcune potrebbero trovarsi di fronte a sorprese poco piacevoli: con importi addirittura ridotti al minimo di 54 euro. La situazione - riporta Orizzonte Scuola - interessa i nuclei familiari in cui l’attestazione Isee, fondamentale per l’erogazione dell’assegno, presenta omissioni o difformità relative al patrimonio mobiliare e/o ai redditi dichiarati.

Queste incongruenze influenzano il calcolo dell’importo del bonus mensile erogato dall'Inps. La correttezza della documentazione è importante per evitare decurtazioni sull’assegno unico e per garantire che l’assistenza statale raggiunga chi ne ha diritto nel pieno dell’importo spettante. La regolarizzazione è un processo importante che richiede attenzione e tempestività da parte dei cittadini.

L’Assegno Unico 2024 è una delle misure di welfare destinate al sostegno delle famiglie e della genitorialità. Il bonus è cumulabile con altri sussidi, ed è erogato mensilmente ma può subire delle variazioni negli importi erogati in base all'Isee. A novembre - riporta Sky Tg 24 - le date di pagamento non sono uguali per tutti, a seconda che le famiglie abbiano o meno avuto variazioni di reddito o che siano alla ricezione del primo pagamento. Per chi non ha subito variazioni alle condizioni familiari verrà pagato nelle giornate di lunedì 18, martedì 19 e mercoledì 20 novembre. Per gli altri, che hanno subito variazioni delle condizioni familiari o che ricevono per la prima volta il pagamento, l'accredito avverrà tra il 23 e il 30 novembre.