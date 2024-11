Manovra finanziaria, taglio ai bonus per i single e per i lavori in casa. Vantaggi per chi ha due o più figli

Manovra finanziaria, grosse novità per chi ha più di due figli ma anche per chi è single. Chi ci perde e chi ci guadagna

La manovra finanziaria prende sempre più forma, il testo ufficiale sta subendo alcune modifiche in Commissione Bilancio in attesa dell'esame finale in Parlamento. Maggioranza e opposizioni hanno presentato migliaia di emendamenti che andranno ridotti a 250 prima dell'iter alla Camera e al Senato. Nuova sforbiciata in arrivo per i bonus, il taglio - riporta Il Sole 24 Ore - farà perdere circa 900 milioni di euro all'anno ai contribuenti con i redditi più alti. Le stime dell’Upb quantificano così l’effetto a regime del meccanismo in arrivo con la legge di Bilancio. Ma la perdita non sarà uguale per tutti coloro che dichiarano redditi oltre i 75mila euro. A rimetterci saranno soprattutto i contribuenti che ricadono in una (o più) di queste tre situazioni: non hanno figli fiscalmente a carico, i single in particolare; dichiarano più di 100mila euro; eseguiranno lavori di ristrutturazione edilizia o riqualificazione energetica dal 2025.

Un’altra variabile - prosegue Il Sole - è la presenza di altri contribuenti nella stessa famiglia o in relazione allo stesso immobile. La spesa per i bonus casa potrebbe essere ottimizzata se c’è un comproprietario con cui dividerla (magari un coerede). O, ancora, il coniuge potrebbe assorbire parte degli oneri per i figli, ma non se ha un reddito molto basso, perché in questo caso potrebbe essere incapiente. Se invece il coniuge applica il regime forfettario la possibilità di sfruttare oneri detraibili è preclusa all’origine. Le statistiche ufficiali indicano comunque che più del 90% dei soggetti con redditi oltre i 75mila euro sono dipendenti e pensionati. Il resto sono titolari di partita Iva con proventi troppo alti per rientrare nel forfait.