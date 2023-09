Assunzioni in crescita del 19%. Energia, it, trasporti hanno una marcia in più

Italia, previsioni d’assunzione in crescita del +19% per il quarto trimestre 2023. Lo studio

L’indagine “ManpowerGroup Employment Outlook Survey” sulle prospettive occupazionali del quarto trimestre dell’anno in corso rivela che i datori di lavoro italiani prevedono assunzioni in crescita, con una previsione netta di occupazione (NEO – Net Employment Outlook) del +19%, al netto degli aggiustamenti stagionali. Si tratta dell’undicesimo trimestre di fila con previsioni positive. Inoltre, le prospettive mostrano un miglioramento sia rispetto al terzo trimestre del 2023 (+7%) sia rispetto al confronto col quarto trimestre del 2022 (+7%). Il settore energetico si conferma quello con le aspettative migliori (+31%) e quasi altrettanto buone sono quelle dell’IT (+29%). Anche i trasporti fanno segnalare prospettive molto positive (+25%) e in generale tutti i settori mostrano previsioni positive a due cifre.

“Dalla nostra ricerca emerge che i datori di lavoro italiani prevedono un trimestre positivo per le assunzioni, che si traduce in aumento degli occupati. È un segnale positivo, dopo che nei sondaggi dei precedenti trimestri dell’anno avevamo registrato in alcuni casi un clima di incertezza in alcuni settori", commenta Anna Gionfriddo, Amministratrice Delegata di ManpowerGroup Italia.

"Questo nostro rapporto rileva anche l’evoluzione della cultura del lavoro da parte delle aziende. Temi come l’aggiornamento professionale attraverso la formazione e l’equilibrio vita-lavoro sono ritenuti elementi chiave per migliorare la produttività delle aziende. Allo stesso tempo, emerge ancora di più il tema dell’inclusione, prioritario per ogni azienda che desideri allargare il proprio bacino di talenti. Questo richiederà alle aziende di concentrarsi ancora di più sui valori aziendali, in particolare relativamente agli ESG, verso i quali l’attenzione da parte delle persone è sempre crescente”.

Assunzioni, trimestre ottimo per energia e IT, bene anche i trasporti

Il comparto dell’energia conferma un anno di rapida crescita con previsioni d’assunzione pari al +31%, le migliori tra tutti i settori economici. Non molto diverse sono quelle del settore informatico (+29%) e dei trasporti (+25%). Anche il resto dell’economia comunque prevede per l’ultimo trimestre dell’anno prospettive d’assunzione a due cifre, partendo dal +17% dell’industria al +12% dei beni di consumo e servizi, con in mezzo telecomunicazioni (+15%), finanza e immobiliare (+15%), sanità e life sciences (+14%).