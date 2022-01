Asta tra Bill Gates e sultano del Brunei. Quel Caravaggio vale mezzo miliardo

Asta tra miliardari a Roma. L'unico murale del Caravaggio vale oro

A Roma sta per andare in scena l'asta del secolo. Verrà battuto all'asta uno storico palazzo, con all'interno una caratteristica unica: contiene il solo esemplare al mondo di murale fatto da Caravaggio. La lista dei partecipanti e possibili acquirenti del Casino dell’Aurora Ludovisi Boncompagni - si legge su Repubblica - è coperta dal segreto, ma l’appuntamento di oggi è reso ancor più affascinante dalle indiscrezioni trapelate nelle ultime ore. Già, perché a essere interessati all’edificio, ci sarebbero anche Bill Gates e il sultano del Brunei. Si parla anche di aspiranti dal Qatar, dalla Cina e da Dubai. Insomma, le porte del complesso in via Lombardia si aprono nuovamente ai miliardari del pianeta: la comunicazione della vendita del Casino seicentesco affrescato da Guercino è stata inviata per e-mail a 20 mila facoltosi, visto che l’immobile è stato stimato 471 milioni di euro.

Se l’appuntamento dovesse andare deserto - prosegue Repubblica - o non si raggiungesse il valore minimo richiesto, si procederà a fissare delle vendite successive a un prezzo decurtato del 20%. In ogni caso, una cifra monstre. Basti pensare che l’attuale stima, 471 milioni di euro, è pari a un quarto del bilancio ordinario (quindi esclusi i fondi del Pnrr) del ministero della Cultura. Proprio da qui è partita una lettera indirizzata da Dario Franceschini al premier Mario Draghi e al ministro dell’Economia Daniele Franco per capire se e come procedere: dal Collegio Romano potrebbero utilizzare il diritto di prelazione entro 60 giorni dall’acquisto del Casino da parte di un privato, offrendo la stessa cifra con cui si è chiusa l’asta. Se invece la dependance seicentesca dovesse restare in mani private, rimarrà comunque il vincolo di aprire le porte per farla visitare a richiesta.

LEGGI ANCHE

Direttori di giornali, la verità su La Verità

Aquila, mattina di sangue: bidello accoltellato da un alunno di prima media