Astm, balzo in Borsa al prezzo d'Opa. Gavio e Ardian alzano offerta a 28 euro

Corre Astm in Borsa, allineandosi al nuovo prezzo d'Opa di 28 euro per azione annunciato da Naf2. Venerdì sera il veicolo Naf2, che fa capo alla famiglia Gavio e al fondo infrastrutturale Ardian, già maggiori azionisti della società, ha reso noto di aver incrementato il prezzo d'offerta da 25,60 a 28,00 euro per azione, estendendo il periodo di adesione al 24 maggio.

Intorno alle 13,37 le azioni Astm guadagnano l'8,55% a 27,92 euro per azione. A venerdì scorso, erano state portate in adesione all'Opa complessivamente 21.091.864 azioni, pari al 31,5% dell’offerta. Sulla base del nuovo corrispettivo, definito "finale e definitivo", sono stati inoltre resi noti gli impegni ad aderire all'offerta di alcuni fondi che detengono complessivamente il 9,5% del capitale di Astm, tra cui Lazard Asset Management che da sola detiene il 5,4%.

Il nuovo corrispettivo incorpora un premio del 40,8% circa rispetto al prezzo ufficiale di 19,88 euro del titolo Astm allo scorso 19 febbraio, data di annuncio dell'offerta. Il premio sale al 49,1% rispetto alla media dei sei mesi precedenti.

E' stato inoltre prorogato al 24 maggio il termine per aderire all'offerta mentre alcuni intermediari hanno garantito la loro adesione con il 9,53% del capitale entro il prossimo 10 maggio. Ad oggi Naf2 possiede oltre il 53,08% del capitale di Astm a seguito di adesioni pari al 31,51% delle azioni oggetto dell'offerta.