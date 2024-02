Astrazeneca, boom in Borsa grazie a un nuovo promettente farmaco anti cancro

Astrazeneca, un nuovo farmaco anti cancro scalda il titolo in Borsa

Un nuovo farmaco fa fare il botto ad Astrazeneca. La multinazionale biofarmaceutica, produttrice dell’omonimo vaccino per il Covid, negli ultimi cinque giorni ha visto salire il proprio titolo in Borsa di oltre il 5% dopo i buoni risultati di un nuovo medicinale contro il cancro. E seppur il titolo sia leggermente calato nelle ultime ore dopo l'exploit, il trend futuro sembra volersi confermare rialzista.

Nello specifico, Tangrisso – questo il nome del farmaco – è riuscito a rallentare la progressione della malattia nei pazienti con cancro polmonare avanzato. “Un significativo miglioramento dal punto di vista clinico”, ha commentato l’azienda con sede a Cambridge, nel Regno Unito, riferendosi ai pazienti il cui tumore non può essere rimosso chirurgicamente.

Come sottolineato da Pascal Soriot, Ceo di Astrazeneca, la società ha investito molto in questo settore, anche attraverso collaborazioni con aziende come Daiichi Sankyo. Inoltre, riporta il Sole 24 Ore, uno dei farmaci oggetto di questa partnership, Dato-DXd, è stato accettato per una revisione normativa negli Stati Uniti. I risultati dello studio “rappresentano un grande progresso” per i pazienti, ha affermato Suresh Ramalingam, principale ricercatore dello studio.

Ma non è tutto. Ramalingam ha sostenuto che Tagrisso potrebbe essere la prima opzione terapeutica mirata per i pazienti affetti dal penultimo stadio della malattia, il terzo. I dati dello studio saranno presentati in un prossimo incontro medico e condivisi con le autorità di regolamentazione. Il nuovo farmaco anti-tumorale di Astrazeneca, insieme alla chemioterapia, è stato approvato dalla Food and Drug Administration statunitense il 16 febbraio, per il cancro polmonare avanzato.