Atlantia, Benetton gela i fondi e Perez: Edizione e Blackstone pronti all'Opa

Dossier Atlantia: la holding della famiglia Benetton e Blackstone potrebbero lanciare un'Opa totalitaria a circa 24 euro per azione

Atlantia sempre più sotto i riflettori del mercato e degli analisti, da quando diverse cordate di investitori stanno pensando di proporre un'offerta pubblica di acquisto sulla holding delle autostrade e degli aeroporti.

LEGGI ANCHE: Atlantia, Florentino Perez pensa a un'offerta e il titolo brilla in Borsa

Dopo il “no” della famiglia Benetton all'interesse manifestato sia da Gip, Brookfield e il patron del Real Madrid Florentino Pérez, secondo il quotidiano il Messaggero, Edizione, controllante di Sintonia, società che a sua volta detiene una partecipazione del 33,10% nel capitale sociale di Atlantia, potrebbe accelerare il riassetto allo studio in asse con il fondo Blackstone con una mossa già a cavallo delle festività pasquali: secondo il quotidiano romano sul tavolo ci sarebbe un'Opa totalitaria a circa 24 euro per azione per una operazione da complessivi 12 miliardi.

Tale valutazione supererebbe i 22 euro messi sul piatto da Gip e Brookfield, in alleanza con la spagnola Acs di Florentino Perez, che a fine marzo avevano presentato il proprio interesse per il gruppo. Ieri in una nota Edizione ha dichiarato di non essere interessata alla proposta non sollecitata dei fondi e di avere in corso discussioni con Blackstone per un riassetto di Atlantia considerata dalla holding veneta come strategica.

LEGGI ANCHE: Atlantia, Edizione: investimento strategico, colloqui in corso con Blackstone

Secondo Il Sole 24 Ore la cordata Gip-Brookfield, che si sarebbe mossa con intenti non ostili, è ora al bivio tra il passo indietro e l'offerta al mercato in contrapposizione alla volontà di Edizione, ma c'è da considerare anche la Golden Power nelle mani del Governo che potrebbe muoversi a difesa degli asset considerati strategici per il Paese come Aeroporti di Roma e Telepass.

LEGGI ANCHE: Atlantia e carte bollate con Rcs: così Blackstone torna al centro del ciclone

"Le opportunit di un'opa ostile, considerando anche il probabile intervento del governo, riteniamo si riducono, mentre le indiscrezioni di stampa di un'operazione allo studio fra Edizione e Blackstone confermano un appeal speculativo sul titolo", commentano gli analisti di Equita Sim. "Dall'altro lato il buyback fino a 2 miliardi che il cda avvierà dopo la cessione di Aspi (attesa per il 5 maggio) e' un supporto sul titolo", continuano gli analisti.

Dello stesso tono il commento degli analisti di Banca Imi che, alla luce della posizione espressa ieri da Edizione, danno poche chances di successo a una eventuale controfferta di Gip-Brookfield, per la quale si parla di un prezzo di 26 euro per azione. Intanto in Borsa, a metà mattina, le quotazini di Atlantia salgono del 3,5% a 21 euro.