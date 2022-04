Atlantia, Florentino Perez pensa a un'offerta e il titolo brilla in Borsa

Atlantia, Florentino Perez studia l'acquisizione e prepara un'offerta. E dopo l'annuncio il titolo sale in Borsa (+2,4%)

Atlantia nel mirino del presidente dei Blancos. Florentino Perez, imprenditore e presidente del Real Madrid, starebbe mettendo a punto una offerta per Atlantia, società made in Italy attiva nel settore delle infrastrutture autostradali e aeroportuali. A rivelarlo è Bloomber. Intanto il titolo e' sospeso in Borsa in asta di volatilità, con un aumento teorico del 10%.

Il presidente del gruppo infrastrutturale spagnolo Acs sarebbe al lavoro con gli advisors per definire un piano, spiegano le fonti all'agenzia Usa, precisando, tuttavia, che non è sicuro se poi il tycoon spagnolo deciderà di andare avanti con l'offerta.

Atlantia: conclude a +2% in Borsa dopo ipotesi offerta Perez

Acquisti su Atlantia in Piazza Affari sull'ipotesi di un'offerta allo studio da parte del presidente di Acs Florentino Perez: il titolo, sospeso anche due volte in asta di volatilità, ha concluso con una crescita del 2,4% a 18,9 euro, sotto comunque al massimo toccato a quota 20,2.

