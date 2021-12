Atlantia, nuovo modello di salari: bonus e azioni per tutti i dipendenti

Atlantia vara un nuovo sistema di remunerazione basato su 4 elementi: stipendio, obiettivi economici, piani azionari e welfare

Atlantia, la holding guidata dal manager Carlo Bertazzo e controllata al 30% dalla Edizione della famiglia Benetton, vara un nuovo modello di remunerazione "per la piena partecipazione dei dipendenti alle sfide e ai risultati aziendali", estendendo a tutti i lavoratori "i sistemi di incentivazione variabile storicamente offerti solo al management.

L'annuncioa arriva dalla holding che precisa come "in questo modo, la retribuzione di ogni dipendente sarà strutturalmente formata da quattro elementi ordinari: lo stipendio, la remunerazione variabile legata ad obiettivi economico-finanziari, ambientali e sociali, i piani azionari annuali e i piani di welfare integrativi".

Tutto ciò in virtu' di "un accordo con tutte le organizzazioni sindacali: Filt Cgil, Fit Cisl,Uiltrasporti, Sla Cisal, Ugl Viabilità che introduce dal 2022 un nuovo modello finalizzato ad accrescere le opportunità retributive e premiali per tutti i dipendenti, rendendoli sempre piu' protagonisti attivi e incisivi del progetto generale di trasformazione della societa'".

In altre parole, "un'organizzazione connotata dall'ampia condivisione delle responsabilita' e delle opportunita'", la cosiddetta 'We Economy'. E' stata decisa in particolare "l'adozione di tutte le misure necessarie a garantire l'assoluta parita' salariale, in particolare, tra i generi".

L'accordo, inoltre, sancisce - subordinatamente all'approvazione dell'assemblea dei soci, su proposta del consiglio di amministrazione - l'attivazione di un piano di azionariato per i dipendenti che preveda l'attribuzione di un numero ricorrente di azioni Atlantia, quale elemento della retribuzione.

Il modello estende dunque a tutti i lavoratori di Atlantia, senza alcuna eccezione, i sistemi di incentivazione variabile storicamente offerti solo al management e offre anche ai non dirigenti (quadri ed impiegati) opportunita' premiali fino al 50% della retribuzione fissa(con ulteriori opportunita' per risultati di eccezionale rilievo). Atlantia ha inoltre raggiunto con le organizzazioni sindacali un secondo accordo che prevede che la settimana lavorativa sia articolata in tre giornate in presenza e in due giornate da remoto, pianificate con cadenza settimanale.

"Atlantia sta vivendo una fase di marcato cambiamento organizzativo e culturale. Nel giro di pochi mesi, siamo diventati la società quotata con più donne in posizioni di massima responsabilità. Inoltre, un terzo del nostro organico è costituito da giovani professionisti che hanno meno di trent'anni", scrive il ceo della società Carlo Bertazzo.

"E' nostra intenzione continuare a sperimentare nuove forme e opportunità di inclusione e collaborazione, poichè siamo convinti che il coinvolgimento sempre più attivo e incisivo dei nostri dipendenti, a ogni livello dell'organizzazione, sia fondamentale per dare ulteriore forza e passione al nostro processo di trasformazione e di sviluppo. L'accordo raggiunto oggi con le organizzazioni sindacali, che ringraziamo, e' un altro passo in avanti nella costruzione della nuova Atlantia". ha concluso l'amministratore della società Carlo Bertazzo.