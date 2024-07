De Laurentiis, lo scudetto del Napoli spinge i conti di Filmauro srl: nel 2023 i ricavi balzano a 394,1 mln 

Il terzo scudetto vinto dal Napoli ha portato bene al suo patron Aurelio De Laurentiis: i conti di Filmauro srl

Il terzo scudetto vinto a maggio del 2023 dalla Società Sportiva Calcio (SSc) Napoli ha portato bene al suo patron Aurelio De Laurentiis. Qualche settimana fa, infatti, a Roma s’è riunita l’assemblea dei soci della Filmauro srl, controllata e presieduta dallo stesso De Laurentiis, per approvare il bilancio chiuso a giugno dello scorso anno con un utile ordinario di 1,8 milioni di euro rispetto alla perdita di 3,3 milioni del precedente esercizio, interamente accantonato.

Più significativi i numeri del bilancio consolidato che hanno fatto segnare anno su anno un progresso dei ricavi da 191 a 394,1 milioni e un risultato finale che da una perdita di 63,1 milioni è passato in utile per 78,6 milioni. Nella relazione sulla gestione De Laurentiis sottolinea che il balzo dei ricavi deriva appunto dai maggiori proventi realizzati dalla controllata squadra del Ssc Napoli per la commercializzazione dei diritti media (+71 milioni), dalle sponsorizzazioni (+12 milioni), dalle plusvalenze realizzate dalla cessione di calciatori (+69 milioni), dal licensing e merchandising (+10 milioni) e dalle vendite dei biglietti al botteghino (+26 milioni).

In particolare sui ricavi Ssc Napoli e Società Sportiva Calcio Bari (l’altra squadra di De Laurentiis, attualmente in serie B) hanno pesato per 364,6 milioni (170 milioni nel precedente esercizio), il business cinematografico per 9,5 milioni (6,1 milioni) e il theatrical per 1,4 milioni (971mila euro).

E’ migliorata anche la posizione finanziaria netta di gruppo, a credito, da 27,7 a 87 milioni. Durante l’esercizio sono poi continuati i business di produzione cinematografica e di licensing e i business di compravendita di auto di pregio e di immobili di prestigio che ha registrato l’acquisto di un immobile a Los Angeles.