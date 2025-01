Auto, nuove immatricolazioni in Europa: Renault mette la quinta e supera Stellantis. Sorpasso storico 

Immatricolazioni auto, Renault sorpassa Stellantis

Secondo i dati di Acea, l'Associazione Europea dei costruttori di auto, le vendite in Europa nel 2024 sono cresciute dello 0,9% trainate dalla crescita delle auto ibride che hanno raggiunto una quota di mercato del 30,9%. Negli altri segmenti si registra una discesa nelle vendite delle auto diesel che hanno fatto registrare in dicembre una quota dell'11,9%, poca convinzione per l'elettrico (15,9%) mentre le auto a benzina restano prime con una quota di mercato del 33,3%.

Nel dicembre scorso in Europa le immatricolazioni di auto elettriche sono diminuite del 10,2%, determinato principalmente da un calo significativo delle immatricolazioni in Germania (-38,6%) e Francia (-20,7%), che ha portato a una diminuzione del 5,9% del volume di mercato per il 2024 rispetto al 2023. Mentre le immatricolazioni di veicoli ibridi-elettrici sono aumentate del 33,1% sempre a dicembre, con una quota di mercato salita al 33,6%, rispetto al 26,5% dello scorso dicembre, superando le immatricolazioni di auto a benzina per il quarto mese consecutivo.

Le cifre certificano anche il sorpasso a dicembre di Renault nei confronti di Stellantis. Il gruppo francese, guidato dall'italiano Luca De Meo a cui era stata offerta la poltrona di ad proprio in Stellantis dopo l'uscita di Carlos Tavares, in dicembre ha totalizzato una quota di mercato superiore a quello del gruppo franco -italiano ed è la prima volta da quando è nato, con la fusione di Fiat e Peugeot, nel 2021. Infatti la quota di mercato nella Ue di Renault è salita all'11,9% mentre quella della società che ora vede come presidente e ad ad Interim John Elkann, è scesa all'11,6% che vuol dire 126 mila auto vendute contro le 130 mila dei rivali.

Per quanto riguarda i numeri a dicembre le immatricolazioni di Volkswagen e Renault sono aumentate rispettivamente del 4,9% e del 16,6% mentre quelle di Stellantis sono scese del 16,6%. Secondo i dati dell'Acea, Stellantis nel corso dell'intero anno ha venduto 1.969.594 veicoli, con un calo del 7,3% rispetto al 2023 e una quota di mercato ridotta al 15,2% (contro il 16,5% dell'anno precedente). Confrontando i numeri con quelli degli altri principali gruppi, Stellantis nell'anno mantiene il secondo posto in Europa mentre Volkswagen si è confermata leader del mercato europeo. A dicembre il gruppo tedesco ha immatricolato 286.765 vetture (+4,9%), raggiungendo una quota del 26,3% e nell'intero anno, il gruppo ha venduto 3.407.242 auto (+2,5%). Renault è seconda a dicembre con 130.097 immatricolazioni (+16,6%) e una quota di mercato salita all'11,9%. Renault si è piazzata al terzo posto nel 2024 per quota di mercato, con il 9,9% e un totale di 1.282.453 immatricolazioni (+3,2%). Tra i marchi di Stellantis, il più performante a dicembre è stato Peugeot, che ha raggiunto 45.364 immatricolazioni, con un incremento del 18,9% rispetto all'anno precedente e una quota di mercato salita al 4,2% dal 3,6%.

Seguono Opel/Vauxhall con 26.660 unità vendute (-12,8%) e una quota scesa al 2,4% dal 2,9%, e Citroën, che ha immatricolato 23.420 vetture (+7,8%) mantenendo stabile la quota al 2,1%. Fiat, invece, ha registrato un crollo con sole 13.615 auto vendute (-46,8%) e una quota dimezzata all'1,2%. Chiudono Jeep con 8.969 immatricolazioni (-2,9%), Alfa Romeo con 4.088 vetture (+18,2%), DS Automobiles con 2.737 (-1,7%) e Lancia/ Chrysler, che ha totalizzato solo 724 unità (-76%). Guardando ai dati annuali, Peugeot ha chiuso il 2024 con 641.264 immatricolazioni (+0,6%) e una quota di mercato del 4,9%.

Opel/Vauxhall ha registrato 414.012 vendite (-9,5%), scendendo al 3,2% di quota. Citroën ha venduto 358.828 unità (-2,8%) con una quota al 2,8%, mentre Fiat ha totalizzato 304.066 immatricolazioni (-20,4%), con una quota di mercato che si è ridotta al 2,3%. Jeep ha segnato un leggero incremento con 130.473 unità (+2,9%) e una quota stabile all'1%. Chiudono il bilancio 2024 Alfa Romeo con 44.918 auto (-10,3%), DS con 37.480 unità (-22,4%) e Lancia/ Chrysler con 32.649 vendite (-27,2%).