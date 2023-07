Auto, un piano per il grande rilancio: 6 miliardi tra incentivi e gigafactory

Maxi piano di rilancio dell'auto: incentivi e gigafactory in cambio di aumento della produzione

Il governo è pronto a varare un maxi piano per il rilancio del settore auto in Italia. Lo riporta la Stampa, secondo cui sul piatto ci sarebbero 6 miliardi di euro. Sarebbe questo "il budget complessivo delle risorse per gli incentivi all’acquisto, i contratti di sviluppo e le gigafactory per rivitalizzare il settore dell’auto in Italia".

Lo scambio sarebbe il seguente: "Il governo mette a disposizione il Fondo automotive che dovrà tutelare l’occupazione e la produzione". Infatti, "tra i principali obiettivi c’è l’incremento della produzione a un milione di auto l’anno secondo un preciso cronoprogramma, esteso anche ai modelli più innovativi, l’incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo, l’accompagnamento nella transizione green e digitale della filiera e la garanzia dell’indotto e dell’occupazione".

"Non possiamo continuare sulla strada realizzata negli scorsi anni. I quattro quinti degli incentivi dati, quindi risorse pubbliche destinate al settore auto, sono finite a imprese che producevano all'estero. Questo non ce lo possiamo permettere", ha d'altronde dichiarato ieri il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso al termine del tavolo con le regioni per la redazione di un accordo per il rilancio della produzione Stellantis in Italia.

"C’è una piena condivisione con le Regioni dove sorgono gli stabilimenti dell’automotive, di questa filiera straordinaria che è orgoglio del Made in Italy, per una politica condivisa e per raggiungere un’intesa di alto profilo con Stellantis", sottolinea Urso a La Stampa, secondo cui l'obiettivo è produrre un milione di veicoli in Italia, includendo sia le auto che i veicoli commerciali leggeri.