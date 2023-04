Autogrill, via libera all'Opa di Dufry: pubblicati i dettagli dell'offerta

Autogrill, via libera all'Opa di Dufry. Anche la Consob ha dato l'ok all'operazione

In relazione all’offerta pubblica di scambio obbligatoria con corrispettivo alternativo in denaro, promossa da Dufry sulla totalità delle azioni ordinarie di Autogrill diverse da quelle già detenute dall’offerente e dalle azioni proprie detenute da Autogrill, facendo seguito al comunicato stampa pubblicato in data 6 aprile 2023 in relazione all’avvenuta approvazione da parte di Consob del documento di offerta e del documento di esenzione relativo all’offerta di azioni Dufry nel contesto dell’offerta, Dufry comunica in una nota di aver pubblicato in data odierna il Documento di Offerta e il Documento di Esenzione.

Il Documento di Offerta e il Documento di Esenzione, si legge, sono a disposizione del pubblico per la consultazione presso la sede legale dell’offerente a Basilea; presso la sede legale di UniCredit Bank, in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni; presso la sede legale degli intermediari incaricati della raccolta delle adesioni (UniCredit Bank, Milan Branch; Bnp Paribas, Succursale Italia; Equita Sim; Crédit Agricole Italia; Banca Monte dei Paschi di Siena); sul sito internet di Dufry (www.dufry.com); sul sito internet dedicato di Dufry (www.opa-autogrill.com); sul sito internet di Autogrill (www.autogrill.com); e sul sito internet Morrow Sodali S.p.A., in qualità di global information agent (www.morrowsodali-transactions.com).

Al Documento di Offerta è allegato il comunicato dell’emittente, come successivamente modificato e integrato e approvato dal Consiglio di Amministrazione di Autogrill in occasione dell’adunanza consiliare del 4 aprile 2023, compresi i relativi allegati, tra cui il parere degli amministratori indipendenti dell’Emittente redatto ai sensi dell’art. 39-bis del Regolamento Emittenti. Tenuto conto che il Documento di Esenzione è stato redatto in lingua inglese, è stata pubblicata una nota riepilogativa delle principali informazioni concernenti l’offerta di azioni Dufry nel contesto dell’Offerta, redatta in lingua italiana. La predetta nota, conclude Dufry nella sua comunicazione, non ha costituito oggetto di approvazione da parte della Consob.