Automotive, Tronchetti Provera si rafforza ancora in Pirelli: Camfin sale al 25,65%

Provera si rafforza ancora in Pirelli: Camfin sale al 25,65%

Marco Tronchetti Provera si rafforza ancora in Pirelli: ha raggiunto il 25,65% del capitale attraverso la controllata Camfin. Dopo aver acquisito il 2,5% in occasione del collocamento della quota di Brembo, Camfin, tramite Camfin Alternative Assets, ha acquistato un ulteriore 0,4% di Pirelli tra il 3 e il 7 ottobre, a un prezzo medio ponderato compreso tra 5,18428 e 5,30899 euro, per un investimento totale di oltre 19,8 milioni di euro. Questa operazione segue l'uscita ufficiale di Brembo, avvenuta il 2 ottobre, e dimostra la volontà di Tronchetti di consolidare il ruolo di Camfin e Mtp come azionisti stabili di Pirelli, puntando a raggiungere nei prossimi 24 mesi il 29,9% del capitale della Bicocca.

