Atlantia, Autostrade torna allo Stato: la linea dei Benetton sposata dai soci

Autostrade, Atlantia autorizza la cessione a Cdp

L’assemblea dei soci di Atlantia ha votato con circa l'87% delle preferenze alla cessione di Aspi al consorzio guidato da Cassa depositi e prestiti. L'assemblea ordinaria, spiega una nota, riunita sotto la presidenza di Fabio Cerchiai, era convocata per deliberare sull'unico punto all'ordine del giorno: "Cessione dell'intera partecipazione detenuta dalla Società in Autostrade per l'Italia spa al Consorzio costituito da CDP Equity spa, The Blackstone Group International Partners LLP e Macquarie European Infrastructure Fund 6 SCSp".

Dopo l’assist dei proxy advisor, coloro che consigliano su come votare in assemblea, è stata scritta la parola fine alle trattative. La famiglia Benetton, forte dell’appoggio della Cassa di Risparmio di Torino, voleva liberarsene e, nonostante il cda abbia lasciato la scelta agli azionisti, c’è riuscita. In questo modo, con una maggioranza di circa l'87%, l'assemblea ha aderito alle indicazioni del Cda di Atlantia.

L'intervento dei soci in assemblea, che ha registrato la partecipazione di 1.201 azionisti pari al 70,39% del capitale sociale della società, ha avuto luogo esclusivamente tramite il rappresentante designato in considerazione delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio da Covid-19. La proposta del Consiglio di Amministrazione, descritta nella Relazione Illustrativa messa a disposizione sul sito della società il 30 aprile scorso, è stata approvata con il voto favorevole di 1.129 azionisti pari al 86,86% del capitale sociale rappresentato in assemblea. Hanno espresso voto contrario 60 azionisti pari al 12,75% del capitale rappresentato e si sono astenuti 12 azionisti pari allo 0,39% del capitale rappresentato.

La decisione definitiva sarà presa dal cda il 10 giugno mentre l'accordo con Cdp dovrebbe essere siglato entro fine giugno. Il closing dovrebbe invece arrivare entro fine anno e comunque non oltre il 31 marzo 2022.