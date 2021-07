Avocado, nel 2020 boom di vendite e numero uno tra gli alimenti benefici

Osservatorio Immagino, avocado: nella classifica di GS1 Italy, l'avocado si piazza al primo posto tra gli ingredienti benefici con un aumento delle vendite del 67.4%

In Italia, Paese molto legato alla cultura del cibo, la ricerca di alimenti “benefici”, cioè che facciano bene, è un trend sempre più rilevante. Ma quali sono stati gli “ingredienti benefici” top del 2020, segnalati come differenzianti sulle etichette dei prodotti alimentari venduti nella grande distribuzione organizzata?

L’Osservatorio Immagino di GS1 Italy, analizzando le confezioni di 76.119 prodotti alimentari di largo consumo, ha stilato una classifica. In pole position c’è la mandorla, evidenziata su ben 1.140 prodotti (1,5% del totale), a cui si deve l’1,2% del fatturato totale di ipermercati e supermercati. Nel 2020 questo prodotto ha aumentato il sell-out del +3,5%.

All’avocado, invece, va il titolo di ingrediente top performer dell’anno, con un aumento del +67,4% sulle vendite totali (compresi i prodotti che lo contengono).

Ma non è tutto. Ci sono state crescite record anche per i semi di sesamo (+32,5%), l’alga spirulina (+20,7%) e la farina di mais (+14,9%). Ottimo recupero invece per la cannella, che capovolge il dato negativo del 2019 (-4,6%) ottenendo un +8,0% nel 2020.

Quella dei semi ha registrato la miglior performance annua in termini di vendite (+10,9% rispetto al 2019). Bilancio positivo anche per i superfruit (+2,1%), mentre i supercereali/farine sono rimasti stabili (+0,0%). Vendite in calo annuo di -2,2% per i dolcificanti e del -4,5% per le spezie. Da notare anche il crollo del paniere dei superfood, che in un anno hanno perso quasi un quarto delle vendite (-24,9%), accelerando la tendenza negativa già registrata nel 2019.

La classifica completa degli ingredienti benefici è disponibile nella nona edizione dell'Osservatorio Immagino, scaricabile gratuitamente dal sito ufficiale dell’Osservatorio.