Ayvens pioniere della mobilità sostenibile con 500mln di veicoli elettrici

Ayvens: il nuovo brand della mobilità globale che rivoluziona il settore dell'elettrico

Nel corso dei primi nove mesi del 2023, Ayvens, il nuovo brand della mobilità globale, ha conquistato l'attenzione del settore elettrico con un risultato straordinario: il 34% della sua flotta è composta da veicoli elettrici. Questo dato è significativamente superiore alla media del settore, che si attesta al 22%. Questo exploit non solo dimostra l'efficacia del modello di business di Ayvens ma conferma anche il suo ruolo di pioniere nella transizione verso la mobilità sostenibile. Ma cosa c'è dietro a questo successo? E quali sono i piani futuri dell'azienda?

Ayvens: una fusione di successo

Ayvens è il risultato della fusione di due giganti dell'industria automobilistica, ALD Automotive e LeasePlan, sotto un'unica identità. Questo nuovo brand è destinato a rivoluzionare la mobilità globale, aprendo la strada alla transizione verso i veicoli elettrici e sostenibili.

Alla fine del 2022, ALD Automotive e LeasePlan gestivano una flotta combinata di 380.000 veicoli elettrici. La decisione di consolidare queste due aziende in Ayvens ha dimostrato di essere estremamente proficua, poiché il 34% dei veicoli nella flotta di Ayvens sono ora elettrici. Un risultato che supera di gran lunga la media del settore europeo e che segna un importante passo avanti nella direzione della mobilità sostenibile.

Per accelerare ulteriormente la transizione verso veicoli elettrici, Ayvens ha annunciato ambiziosi obiettivi nell'ambito del piano strategico triennale "PowerUP 2026". L'azienda mira a fare in modo che entro i prossimi tre anni, il 50% delle nuove immatricolazioni siano veicoli elettrici, con il 40% di essi completamente elettrici (BEV) e il 10% ibridi plug-in (PHEV).

Ma Ayvens non si ferma qui. L'azienda intende anche quadruplicare l'uso dei suoi servizi di mobilità elettrica in bundle entro il 2026, raggiungendo 400.000 contratti. Questo consentirà ai clienti di accedere in modo semplificato ai veicoli elettrici e ai servizi connessi, tra cui consulenza, soluzioni di ricarica e reportistica.

L'aumento dei veicoli elettrici nella flotta di Ayvens porterà a una significativa riduzione delle emissioni di CO2. L'azienda si è posta l'obiettivo di abbassare l'impronta di carbonio della sua flotta a meno di 90 g/km entro il 2026, rispetto ai 112 g del 2022. Questo rappresenta un contributo significativo alla strategia climatica dell'azienda e al suo obiettivo di raggiungere il Net Zero entro il 2050.

Il CEO del Gruppo Ayvens, Tim Albertsen, ha sottolineato l'importanza di questo traguardo, dichiarando: "Questo nuovo traguardo sottolinea il nostro impegno ad accelerare l'adozione dei veicoli elettrici, in linea con il piano strategico PowerUP 2026 e la mission del marchio. Con 3,4 milioni di veicoli gestiti in tutto il mondo e la più grande flotta di veicoli elettrici multimarca a livello globale, possiamo sfruttare la nostra posizione unica per aprire la strada all'azzeramento delle emissioni nette. Abbiamo un ruolo importante da svolgere nella democratizzazione dei veicoli elettrici per facilitare la transizione e nel rendere sostenibili le nostre flotte. Attraverso la leadership del brand, vogliamo rendere ogni giorno la mobilità sostenibile una scelta più semplice per tutti".

Il modello di business di Ayvens si basa su un'ampia gamma di soluzioni e servizi per i clienti e i partner. Questi servizi sostengono appieno gli obiettivi sostenibili dell'azienda, offrendo propulsori ecologici e soluzioni di mobilità alternativa. Ayvens si posiziona come uno stakeholder chiave nell'ecosistema dei veicoli elettrici, supportando i clienti lungo tutto il loro percorso di elettrificazione.