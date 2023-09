Continua a cresce il mercato Ue dell'auto, Italia ultima nell'elettrico

Nell’agosto 2023, il mercato automobilistico europeo è cresciuto del 21%, raggiungendo 787.626 unità immatricolate, segnando il tredicesimo mese consecutivo di crescita.

Nonostante agosto sia generalmente un mese più lento per le vendite di automobili, i guadagni a due cifre indicano che il mercato dell’UE si sta riprendendo dalla carenza di componenti dello scorso anno. In Italia ci sono stati incrementi percentuali a due cifre (+11,9%). Da gennaio ad agosto 2023, le immatricolazioni di nuove auto nell’UE sono cresciute notevolmente (+17,9%), per un totale di 7,1 milioni di unità. Nonostante questo miglioramento da inizio anno, il mercato si mantiene al livello pre-pandemia di 9 milioni di unità vendute nel 2019.

In particolare, il mercato italiano ha registrato guadagni percentuali a due cifre in questo periodo di otto mesi (+20,2%). Ad agosto, la quota di mercato delle auto elettriche a batteria ha superato per la prima volta il 20% (rispetto all’11,6% di agosto dello scorso anno), superando il diesel per la seconda volta quest’anno e diventando la terza scelta più popolare tra gli acquirenti di auto nuove. Le auto ibride elettriche hanno mantenuto la posizione di seconda scelta degli acquirenti, con una quota di mercato del 24%. Sebbene le auto a benzina siano ancora la scelta più popolare, la quota di mercato è scesa dal 38,7% dell’agosto dello scorso anno al 32,7%.

Nell’agosto 2023, le immatricolazioni di auto elettriche a batteria nell’UE sono aumentate del 118,1%, raggiungendo 165.165 unità, pari al 21% del mercato. Nel complesso, le vendite di auto elettriche a batteria sono aumentate in modo significativo del 62,7%, con quasi 1 milione di unità immatricolate da gennaio ad agosto. L'Italia ha registrato un leggero calo (-2,3%). Ciò ha comportato un aumento cumulato del 28,6%, con quasi 1,8 milioni di unità vendute tra gennaio e agosto, pari a un quarto del mercato.Il mese scorso, le nuove immatricolazioni di auto ibride plug-in nell’UE sono cresciute del 5,5%, per un totale di 58.557 unità.

Ad agosto, il mercato europeo delle auto a benzina è aumentato leggermente del 2,1%, sebbene la sua quota di mercato sia scesa dal 38,7% al 32,7% rispetto ad agosto dello scorso anno. Una solida performance in Italia (+25,3%) ha guidato principalmente questa crescita, mentre la maggior parte dei mercati del blocco hanno registrato un calo. Al contrario, il mercato delle auto diesel dell’UE ha continuato il suo calo in agosto. Le auto diesel detengono ora una quota di mercato del 12,5%, in calo rispetto al 16,1% dell'agosto dell'anno precedente.