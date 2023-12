Prada, Moncler, Armani e... il lusso italiano domina la top-100 mondiale

Prada, Moncler, Armani e... Italia primo Paese del lusso a livello mondiale con 23 aziende nella top 100

Un totale di 23 aziende italiane si trovano nella Top 100 delle maggiori imprese globali nel settore dei prodotti di lusso. Prada (18°), Moncler (27°) e Giorgio Armani (30°) sono i tre principali protagonisti italiani in questa classifica, mentre Golden Goose spicca come l'azienda italiana con la crescita più significativa. La presenza italiana è notevole nella decima edizione del rapporto Global Powers of Luxury Goods di Deloitte, un'analisi annuale che valuta e classifica i 100 principali attori del settore della moda e del lusso a livello mondiale, basandosi sulle vendite consolidate nel 2022. Questo è quanto riportato da Italia Oggi.

Il rapporto conferma la solidità del settore, con un fatturato generato dalle vendite di beni di lusso dei primi 100 gruppi nel mondo che ammonta a 347 miliardi di dollari (quasi 318 miliardi di euro) nell'anno fiscale 2022, un aumento di 42 miliardi rispetto all'anno precedente. Questi primi 100 attori hanno registrato una crescita complessiva del 20%, con un margine di profitto del 13,4%, in aumento di 1,2 punti percentuali rispetto all'anno precedente.

Nonostante l'Italia primeggi per il numero di aziende presenti nella classifica, la Francia domina in termini di volumi di vendita di prodotti di lusso. Con soli sette rappresentanti nella classifica, di cui quattro nella top 10 (Lvmh e Kering al primo e secondo posto, L'Oréal al sesto, Hermès all'ottavo), la Francia registra le performance più solide, rappresentando il 32,3% delle vendite totali della Top 100 nel 2022.

Per quanto riguarda le aziende italiane, il loro tasso di crescita medio in classifica è stato del 19,4%, leggermente inferiore alla media dell'intera Top 100. La maggior parte di queste società ha registrato profitti, con margini a due cifre per Prada, Monder, Max Mara, Euroltalia, Liu.Jo, De Rigo e Morellato. Golden Goose, Morellato, Monder, Euroitalia e Brunello Cucinelli sono tra le aziende con la crescita più rapida, occupando rispettivamente il 5°, 11°, 12°, 14° e 17° posto.

Inoltre, il gruppo composto da Prada, Monder e Giorgio Armani, i principali attori italiani nella classifica, rappresenta collettivamente il 35% delle vendite di beni di lusso realizzate nel 2022 dalle aziende italiane presenti nella classifica. Giovanni Faccioli, leader Global Fashion e Luxury in uscita, ha sottolineato che rispetto all'anno precedente, la situazione è stabile. Ha inoltre evidenziato l'importanza di reinventarsi, con innovazione dei processi, circolarità delle filiere, conformità alle nuove normative ESG e adattamento alle grandi trasformazioni tecnologiche in corso che saranno cruciali nei prossimi anni.