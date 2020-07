Baby pensioni, costano come il Rdc: assegno da 7 mld per 562mila persone

Le baby pensioni ci costano 7 miliardi. Quanto il reddito di cittadinanza e quasi 2 miliardi in piu' di Quota 100. E' quanto evidenza la Cgia di Mestre. Molti esperti - spiega l'Ufficio studi della Cgia - sostengono che le cosiddette pensioni baby costano alle casse dello Stato circa 7 miliardi all'anno (pari allo 0,4% del Pil nazionale). Praticamente lo stesso importo previsto quest'anno per il reddito/pensione di cittadinanza e superiore di quasi 2 miliardi della spesa necessaria nel 2020 per pagare gli assegni pensionistici a coloro che beneficeranno di quota 100. Due misure, queste ultime, che sono nel mirino dall'Unione Europea.

"Il termine baby pensionati è ovviamente informale - afferma il coordinatore dell'Ufficio studi Paolo Zabeo - non ha alcun fondamento legislativo e abbiamo deciso di racchiudere in questa categoria coloro che hanno lasciato il lavoro prima della fine del 1980. In totale sono quasi 562mila le persone che non timbrano più il cartellino da almeno 40 anni. Di queste, oltre 386mila sono costituite in massima parte da invalidi o ex dipendenti delle grandi aziende. Se i primi hanno beneficiato di una legislazione che definiva i requisiti in misura molto permissiva, i secondi, a seguito della ristrutturazione industriale avviata nella seconda metà degli anni 70, hanno usufruito di trattamenti in uscita dal mercato del lavoro molto generosi.

Dopodiché, contiamo altri 104mila ex lavoratori autonomi, oltre la metà proveniente dall'agricoltura, e solo una piccola parte, pari al 10,6% del totale che corrisponde a poco meno di 60mila unità, è formata, invece, da ex dipendenti pubblici. Ricordo che molti di questi impiegati hanno potuto lasciare definitivamente la scrivania dell'ufficio in età giovanissima, grazie alla legge approvata nel 1973 dal governo allora presieduto da Mariano Rumor".

Sebbene queste 562mila persone si siano ritirate dal mercato del lavoro prima della fine del 1980, gli effetti economici di queste decisioni politiche si fanno sentire ancora adesso. "Le pensioni baby - ha affermato il segretario della Cgia Renato Mason - sono uno degli esempi più clamorosi di come l'Italia, dopo la crescita registrata nei primi decenni del secondo dopoguerra, abbia successivamente abbandonato l'idea di fondare il proprio futuro sulla solidarietà intergenerazionale. In materia previdenziale, ad esempio, fino agli inizi degli anni 90 abbiamo scambiato il benessere raggiunto in diritto acquisito, scaricando i costi sulle nuove generazioni.

I giovani di oggi, infatti, spesso lavorano con contratti a termine, percependo buste paga molto leggere. Nonostante ciò, sono chiamati a dare il loro contributo per coprire gli assegni generosi versati alle vecchie generazioni andate in quiescenza con il sistema retributivo, mentre la propria pensione, strettamente legata ai contributi versati, quasi certamente avrà dimensioni economiche molto contenute".

Tra i pensionati baby sono i dipendenti pubblici ad aver lasciato il posto di lavoro in età più giovane (41,9 anni), mentre nella gestione privata l'età media della decorrenza della pensione è scattata dopo (42,7 anni). In entrambi i casi l'abbandono definitivo del posto di lavoro è avvenuto praticamente con 20 anni di età in meno rispetto a chi, oggi, usufruisce di quota 100. Attualmente, le persone che sono andate in quiescenza prima del 31 dicembre 1980 hanno un'età media di 87,6 anni. Se il confronto invece è fatto tra maschi e femmine, registriamo che quest'ultime sono in netta maggioranza.

Tra i 562mila pensionati baby presenti in Italia, 446mila sono donne (pari al 79,4% del totale). In termini di età anagrafica, però, a lasciare prima il lavoro è stato il sesso forte con una media di 40,6 anni, contro i 43,2 anni delle donne. Infine, sia per i maschi sia per le femmine l'età media in cui hanno percepito il primo assegno pensionistico è stata più bassa tra gli occupati nel pubblico che nel privato: mediamente di 6 mesi in entrambi i casi.