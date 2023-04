Baia dei Campi Puglia, fine del calvario: venduto il centro turistico per 2mln

Baia dei Campi a Foggia, il complesso turistico era stato messo all'asta

Il Dipartimento bilancio affari generali e infrastrutture, Sezione demanio della Regione Puglia, ha determinato di aggiudicare definitivamente il complesso residenziale “centro pilota per lo sviluppo integrato del turismo in Puglia" sito in località Baia dei Campi Vieste (FG), proprietà della medesima Regione alla MARTUR srl unico soggetto partecipante all’avviso pubblico indetto in a fine anno 2022. Il prezzo di acquisto? Euro 2.000.010,00, in aumento rispetto alla base d’asta.

Pertanto giunge a conclusione, dopo otto tentativi a partire dal 2018, la procedura di valorizzazione o dismissione della struttura turistica, in esercizio per un periodo brevissimo seguito da perdurante incuria nonché preda di atti vandalici e manomissioni.

Forse è utile ricordare che l’immobile pro turismo ideato dall’Ente regionale—nel 1984 insieme al Centro previsto nei dintorni di Otranto—viene edificato nell’anno 1987, quale punto strategico per le attività turistiche d’Apulia. Lavori affidati a Italscavi spa, Icamar srl, Trisciuglio srl(Fg), Giannotta Leonardo Cannole(Le) e Diemme Costruzioni Otranto.