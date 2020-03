Bain & Company Italia si rafforza: cinque nuovi partner nel 2019

Bain & Company Italia nomina cinque nuovi partner

Bain & Company, società di consulenza strategica con sede a Boston, ha annunciato di aver nominato, nel 2019, cinque nuovi partner che vantano esperienze solide e diversificate. Stefano Brentel, Paolo Cerini, Mauro Colopi, Stefano Fenili e Rosangela Pacifico andranno infatti ad ampliare e rafforzare il proprio leadership team operante in Italia, a conferma dell’impegno e degli investimenti nel nostro Paese.





Dal suo ingresso in Bain nel 2006, Stefano Brentel ha maturato una solida esperienza nel settore dei Consumer Products, practice di cui ad oggi fa parte a livello EMEA. Ad oggi ha lavorato e continua ad operare su un portafoglio clienti che copre una vasta area geografica: dall’Italia alla Russia, dagli USA alla Polonia, dal Regno Unito all’Olanda.

Rosangela Pacifico, in Bain & Company dal 2004, ha messo a disposizione dell’azienda le proprie capacità a servizio della practice Energy & Natural Resources, in cui si occupa soprattutto di Customer Strategy & Marketing.”

Paolo Cerini, forte di comprovate skill nelle Practice Advanced Manufacturing and Services e Performance Improvement, durante i 13 anni trascorsi nella società si è occupato principalmente di strategie industriali, organizzazione, miglioramento della performance operativa, project management, M&A, Post Merger Integration e Business Due Diligence.

Mauro Colopi, in azienda dal 2004, dopo aver maturato una notevole expertise nei settori di Enterprise Technology, Telecomunicazioni, Media e Technology, fornisce consulenza principalmente su ottimizzazione IT, sviluppo di NGAN, B2B full potential transformation, eccellenza commerciale e progettazione dei servizi. Negli ultimi anni, ha anche guidato numerose iniziative di due diligence per i clienti di private equity.

Stefano Fenili, leader nelle global practice di Bain per Retail e Performance Improvement e profondo conoscitore del settore dei beni di lusso e moda, vanta più di 200 progetti nel settore per aziende locali, internazionali e globali su temi che spaziano dalla strategia aziendale al miglioramento delle prestazioni.