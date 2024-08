Bally volta pagina e passa nelle mani dell'americana Regent Lp

Bally cambia proprietario: Regent LP acquista lo storico marchio svizzero

Bally, il rinomato brand di lusso svizzero, ha cambiato proprietà, passando dal conglomerato tedesco Jab Holding alla società d’investimento californiana Regent LP. L’accordo, di cui non è stato rivelato il valore, segna una svolta significativa per l'azienda fondata nel 1851, conosciuta per la sua raffinatezza e qualità artigianale.

Come riportato da Pambianconews, Michael Reinstein, fondatore e presidente di Regent, ha espresso il suo entusiasmo per l’acquisizione, definendo Bally "uno dei più grandi marchi di lusso tradizionali al mondo". Reinstein ha sottolineato l’importanza di preservare l'eredità del brand, costruita su oltre 170 anni di design e artigianato di altissimo livello. La sfida per Regent sarà ora quella di guidare Bally verso un nuovo capitolo della sua storia, mantenendo l’essenza che l’ha resa celebre.

Dal canto suo, Joachim Creus, managing partner e CEO di Jab Holding, ha riconosciuto i progressi fatti da Bally durante il periodo di controllo del gruppo tedesco, che aveva acquisito il marchio diversi anni fa. Tuttavia, la vendita è stata inevitabile a causa delle difficoltà finanziarie che affliggevano Bally, con un debito stimato vicino ai 100 milioni di franchi e un fatturato annuo di circa 200 milioni. Già nel 2018, Jab aveva tentato di cedere Bally a un investitore cinese, ma senza successo.

La vendita a Regent LP, sebbene sia stata presentata come una nuova opportunità per Bally, ha sollevato preoccupazioni tra i dipendenti. Secondo la Radiotelevisione Svizzera (RSI), il personale teme per il futuro del brand sotto la nuova gestione, soprattutto considerando che Regent è nota per trasformare radicalmente i marchi acquisiti. L’operazione, descritta come una "corsa all’acquirente" a causa della situazione economica critica, appare più come una mossa necessaria che una scelta strategica ponderata.

Con l'arrivo della nuova direzione creativa guidata da Simone Bellotti, nominato nel maggio 2023, Bally si prepara a lanciare la sua collezione primavera/estate 2024. Tuttavia, resta da vedere come Regent LP gestirà il marchio in futuro.