Balneari: Codacons, business da 10 miliardi l'anno ma allo Stato vanno solo 115 milioni. I costi di lettini e ombrelloni in Italia

Tariffe di lettini, sdraio, ombrelloni, cabine in costante rialzo negli ultimi anni (tra +3% e +5% gli aumenti del 2024), al punto che oggi il business dei lidi produce un giro d’affari di circa 10 miliardi di euro all’anno, ma nelle case dello Stato, attraverso i canoni, entrano appena 115 milioni. Così il Codacons, che pubblica una panoramica di quanto costa trascorrere una giornata al mare tra lettini e ombrelloni. Per affittare un ombrellone e due lettini ad agosto durante il weekend in uno stabilimento standard, la spesa media in Italia si attesta tra i 32 e i 35 euro al giorno, con forti differenze sul territorio.

Letti e ombrelloni? Codacons, dal Salento alla Sardegna quando costa una giornata al mare

In alcune spiagge del Lazio si va dai 20 ai 25 euro ma se ci si sposta di pochi chilometri, arrivando ad esempio a Sabaudia, servono dai 45 euro ai 65 euro, che arrivano a 90 euro a Gallipoli e toccano i 120 euro in alcune località della Sardegna. In Toscana prezzi molto diversificati: per due lettini e un ombrellone in uno stabilimento medio si spende da un minimo di 27 euro a un massimo di 70 euro al giorno.

Se poi si scelgono spiagge di 'lusso', fa sapere il Codacons, la spesa supera i 500 euro al giorno e può arrivare a sfiorare i 700 euro. E’ il caso ad esempio del Cinque Vele Beach Club di Marina di Pescoluse (Le), dove un gazebo con due sedute in prima fila ubicato nell’area 'Exclusive' arriva a costare ad agosto (se prenotato in anticipo con opzione rimborsabile) ben 696 euro al giorno. Servono 600 euro per una tenda araba presso il 'Twiga' di Forte dei Marmi (con sofa, 2 letti king size, 2 lettini standard, 1 sedia regista e 1 tavolino). Per una giornata al mare nella spiaggia del prestigioso Hotel Excelsior del Lido di Venezia, la spesa per una capanna in prima fila è di 515 euro (con 2 sdraio, 2 lettini, lenzuolo, cuscino, asciugamano, tavolo, armadio, specchio, attaccapanni). Poco meno al beach club dell’Augustus Hotel di Forte dei Marmi, 500 euro per una tenda in prima fila. Stessa spesa al Nikki Beach Costa Smeralda: per l’Iconic Beach bed servono 270 euro, ma occorre aggiungere una consumazione minima da 230 euro per vino o champagne, per un totale appunto di 500 euro al giorno.