Balneari, la proroga fino al 2024. Medici in pensione a 72 anni: cambia tutto

Balneari, tutto rimandato al 2024. Le opposizioni: "Ora sanzioni Ue"

Il governo sta lavorando al decreto Mille proroghe e dalla commissione finanza in Senato arrivano novità importanti, passano emendamenti chiave. Proroga di un anno, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 delle concessioni balneari e 5 mesi in più, fino a luglio di quest’anno, per la mappatura delle stesse concessioni. Questi - si legge sul Corriere della Sera - i termini dell’accordo trovato ieri in un vertice tra governo e maggioranza. Nella riunione, su pressione delle categorie, si è deciso di votare l’emendamento di Forza Italia che proroga di un anno la sospensione della messa a gara delle concessioni mentre ai relatori è stato affidato il compito di presentare un emendamento per la proroga della mappatura. Le opposizioni: "Ora arriveranno le sanzioni dell'Ue". In tema di sanità, è passato un emendamento di Fdi che consente ai medici di medicina generale e ai pediatri di andare in pensione a 72 anni anziché a 70. Saltata invece questa facoltà peri medici ospedalieri.

Con l’approvazione di un emendamento del governo - prosegue il Corriere - viene anche prorogata e rafforzata la cosiddetta tregua fiscale nei comuni. Gli enti locali avranno tempo fino al 31 marzo per comunicare se aderiscono allo stralcio delle cartelle del periodo 2000-2015 di importo fino a mille euro per quanto riguarda i tributi locali, come Imu e multe. Infine, non c’entra col Milleproroghe, ma il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha confermato che il canone Rai non verrà più pagato con la bolletta della luce: «Quest’anno mi sono preso la responsabilità e un sacco di critiche perché il canone è rimasto in bolletta, se no saltava tutto. Ma dal prossimo anno bisognerà trovare un altro strumento».