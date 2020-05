Banca Farmafactoring, accordo vincolante per l'acquisto di Depobank

Banca Farmafactoring ha raggiunto un accordo vincolante per l'acquisizione da Equinova Uk Holdco (veicolo che raggruppa Advent, Clessidra e Bain Capital) del controllo e successiva incorporazione di Depobank, l'istituto nato dal riassetto dell'Istituto centrale delle banche popolari e di Nexi e specializzato nei securities services e nei servizi di pagamento bancari.

Secondo i termini dell'accordo, e' previsto il pagamento in cassa del capitale in eccesso di Depobank rispetto al 15% di Cet1 ratio e l'emissione a favore di Equinova di nuove azioni BFF pari al 7,6% del capitale post fusione. I titoli in mano a Equinova saranno soggetti a 12 mesi di lockup post fusione. E' previsto inoltre il pagamento di earn out dopo il completamento dell'operazione al verificarsi di alcune condizioni.

“L'acquisizione di Depobank - si legge nella nota congiunta - rafforza il posizionamento strategico di BFF quale leader indipendente nello specialty finance, diventando il piu' grande operatore in Italia, ampliando sia i segmenti di business in nicchie di mercato dove Depobank e' leader, sia la base di funding, permettendo, quindi, la creazione di valore per tutti gli stakeholders. L'operazione permettera', inoltre, di incrementare la capacita' di servire e supportare i clienti tradizionali di BFF, soprattutto in un momento di incertezza come quello generato dall'emergenza Covid-19, in cui e' maggiore il loro bisogno di liquidità".

Sotto il profilo finanziario, l'operazione dovrebbe contribuire al miglioramento del mix di ricavi grazie a un maggiore contributo dei ricavi da commissione, i quali rappresenteranno circa il 30% dei ricavi dell'entita' combinata; all'esposizione a un portafoglio di crediti verso la clientela, composto essenzialmente da una esposizione a breve termine e verso il settore pubblico, di cui il 37% e' fuori dall'Italia; all'incremento a oltre 120 milioni dell'utile netto pro-forma 2019 pre-sinergie dell'entita' combinata.

Per quanto riguarda i coefficienti patrimoniali Banca Farmafactoring si attende di avere un impatto atteso neutrale sul Total Capital Ratio (stabile al 15%) e positivo per c. 100bps sul Tier 1 Ratio, a fronte di una limitata diluzione per gli azionisti di BFF. Infine, la previsione e' che la fusione sia 'fortemente accrescitiva' dal punto di vista degli utili, con un incremento superiore al 10%, in termini sia di utile per azione sia di dividendo per azione, gia' a partire dal 2021. Il perfezionamento dell'operazione e' atteso entro la fine di quest'anno, ed e' subordinato all'ottenimento delle autorizzazioni da parte delle autorita' competenti, e ad alcune condizioni sospensive.