Banca Generali, completata l’erogazione del Fondo per l’Emergenza Sanitaria

Completata l’erogazione del Fondo per l’Emergenza Sanitaria di Banca Generali

Banca Generali ha completato l’erogazione del Fondo per l’Emergenza Sanitaria da 1 milione di euro, approvato lo scorso 7 aprile dal Consiglio di Amministrazione, finalizzato al sostegno degli operatori sanitari e delle strutture impegnate a contrastare la diffusione del Covid-19 in Italia.

Il Fondo Straordinario per l’Emergenza Sanitaria

In particolare, i fondi sono stati utilizzati per l’acquisto di unità mobili per la rianimazione già donate alla Croce Rossa Italiana e operative nelle città di Monza, Trieste, Bergamo e Pavia; l’acquisto e distribuzione di thermoscanner, monitor salvavita, mascherine chirurgiche ed ecografi destinati alle terapie intensive di alcuni degli ospedali italiani trasformati in Centri Covid durante la fase acuta dell’emergenza; il sostegno nella ricerca contro il virus e la raccolta fondi tra i dipendenti.

La raccolta fondi tra i dipendenti

Oltre a queste iniziative, il sostegno di Banca Generali agli operatori sanitari impegnati tutt’oggi nella lotta al Covid-19 prosegue attraverso la raccolta fondi aperta tra i dipendenti e consulenti finanziari in memoria del collega Gianni Alitta, collega di Vigevano prematuramente scomparso a causa del virus. L’intero ricavato di questa raccolta fondi sarà destinato alla Croce Rossa Italiana.