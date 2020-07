Banca Generali, nel primo semestre ricavi totali a 302,2 mln (+11%)

I risultati del primo semestre dell'anno

Banca Generali ha archiviato il primo semestre dell'anno registrando un utile di 131,9 milioni di euro, in linea con il dato relativo allo stesso periodo dell'anno precedente (in cui era di 132,8 milioni) nonostante le complessità dalla diffusione della pandemia di Covid-19 con le sue pesanti conseguenze sul fronte macroeconomico mondiale.

Positivo l'andamento del margine di intermediazione, salito a 302,2 milioni di euro (+11%) grazie a tutte le linee di contribuzione e in particolare alla crescita del margine finanziario, che ha segnato +28% a 50,8 milioni di euro, e delle commissioni ricorrenti nette (178,2 milioni di euro, +10%). In crescita anche il contribuito delle commissioni variabili (+3%, a 73,2 milioni), il cui contributo è stato generato prima dello scoppio della pandemia.

Per quanto riguarda i risultati commerciali della Banca, le masse totali a fine periodo sono risultate di 68,9 miliardi di euro, sostanzialmente in linea con i 69 miliardi di fine 2019 e in crescita del 10% rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno. La performance delle masse ha mostrato una costante ripresa dai minimi di febbraio e marzo, un trend in miglioramento che prosegue anche nel corso del mese di luglio, come spiegato da Banca Generali in una nota. La componente gestita e assicurativa si è attestata complessivamente a 50 miliardi, rappresentando il 72,5% delle masse totali (73,2% a fine anno), "in virtù del ritorno di interesse dalla clientela verso le soluzioni gestite e al recupero della performance nel periodo".

La raccolta netta nel primo semestre 2020 è stata pari a 2,8 miliardi, in linea con lo scorso anno nonostante le misure di lockdown prima e di distanziamento sociale successivamente in essere. Nel secondo trimestre, l’utile netto di Banca Generali è sceso del 20,1% a 52,9 milioni di euro.

Il management di Banca Generali ha inoltre confermato le linee strategiche precedentemente delineate e i principali obiettivi 2021 già comunicati al mercato.

I vertici, inoltre, si riservano di porre in essere le decisioni sulla distribuzione del dividendo nella prossima seduta del Cda a ridosso della prima data utile prevista in origine per il pagamento della prima tranche della cedola.

Le dichiarazioni dell'AD Mossa

“Siamo molto orgogliosi del risultato del semestre per le dinamiche di crescita commerciale e qualità dei ricavi che hanno confermato il trend di diversificazione degli attivi", ha commentato l'amministratore delegato e direttore generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa. "In un momento straordinariamente difficile per le incertezze prima sanitarie e poi economiche, i nostri banker hanno saputo dimostrare le proprie competenze e il valore della professionalità registrando i migliori dati di crescita di raccolta da struttura esistente per la Banca".

"Rilevante il contributo di tutti i colleghi che hanno garantito in ogni momento la piena operatività e hanno portato avanti con dedizione i progetti strategici della Banca", ha proseguito Mossa. "Tra le nuove iniziative, l’offerta in prodotti Esg e le soluzioni innovative per avvicinare il risparmio privato all’economia reale, stanno trovando crescente riscontro tra la clientela che riconosce il valore della nostra offerta gestita. Nonostante le complessità e le incognite all’orizzonte la flessibilità e la solidità della banca ci pongono nelle migliori condizioni per continuare a crescere in misura superiore al trend di mercato di riferimento”.