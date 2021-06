Banca Generali scommette sull'intelligenza artificiale: entra in Datrix

Banca Generali entra in Datrix, società che opera nei settori dell'augmented analytics e del machine learning. L'operazione segue di pochi giorni l'ingresso di Ocs e ha visto il fondo 8a+ Real Innovation sottoscrivere come lead investor 2 milioni dell'aumento di capitale complessivoda 2,5 milioni. Lo scrive Il Sole 24 Ore aggiungendo che Banca Generali ha ricoperto il ruolo di advisor della Sgr nell'operazione, il cui obiettivo e' quello di finanziare un ambizioso piano di crescita di Datrix che si sviluppera' nel corso dei prossimi mesi sia per linee interne che esterne.

"Oggi le nostre grandi sfide sono l'espansione sui mercati esteri con un particolare focus su Stati Uniti e Nord Europa e l'allargamento della base clienti alle Pmi, anche attraverso l'acquisizione strategica di tech company con attivita' complementari alle nostre attuali", anticipa Fabrizio Milano d'Aragona, co-fondatore e ceo di Datrix. L'operazione rientra nell'ambito di BG4Real, il progetto sviluppato da Banca Generali per creare un ponte tra risparmio privato ed economia reale.