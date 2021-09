Banca Mediolanum, Doris: "Ottimo lavoro di Donnet in Generali"

Banca Mediolanum, Doris: "Generali, ottimo lavoro di Donnet. Lascio tutto nelle buone mani di mio figlio"

In Mediobanca, l'Ad Alberto Nagel "ha fatto un lavoro straordinario". E Philippe Donnet, Group ceo di Generali, "pure. Se prendiamo gli ultimi 40 anni di Generali, il ritardo nei confronti dei competitor europei è ampio. Ma se consideriamo gli ultimi cinque anni le Generali hanno fatto molto bene. Resta della strada da fare, ma funzionano bene".

Lo afferma Ennio Doris in un'intervista al Corriere della Sera, in occasione delle dimissioni dalla presidenza di Banca Mediolanum. "Io sono per le mediazioni, non per gli scontri, andrebbe quindi trovato un sistema che garantisca l'autonomia del management e tenesse anche più conto degli interessi dei maggiori azionisti. Come fare, però, non lo so", spiega sullo scontro in atto fra i maggiori azionisti della compagnia assicurativa. E su un'altra partita della finanza italiana, Unicredit è "la migliore opportunità per Mps. Unicredit è un gruppo internazionale, in grado di intervenire con le migliori soluzioni nelle cose che servono al Montepaschi. Non so davvero quale potrebbe essere un'alternativa", continua.

Doris sulle dimissioni da presidente di Banca Mediolanum spiega di avere 81 anni e che "un'azienda delle dimensioni di Banca Mediolanum richiede molte attenzioni. Da presidente onorario potrò essere ancora utile, facendo le cose che mi piacciono di più e dedicandomi anche alla famiglia. Sono stato fortunato: non si trova spesso un padre cui succede un figlio con le medesime caratteristiche. A me è successo, come a Maldini, a Mazzola. E questo mi lascia tranquillo".

Doris si dice convinto "di aver cambiato l'approccio degli italiani verso il risparmio. Abbiamo dato loro una nuova consapevolezza e siamo stati capaci di rispondere alle esigenze delle persone: un conto corrente, degli investimenti, molta protezione del patrimonio. Un rapporto capace di durare nel tempo".