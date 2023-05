Banca Mediolanum: ecco la nota con cui si congeda da Di Montigny

Mediolanum si separa da Di Montigny

"Banca Mediolanum - si legge in una nota diramata dall'azienda - comunica che dopo anni di proficua collaborazione il Dott. Oscar di Montigny lascia i propri incarichi all’interno del Gruppo. Nel 2023 resterà per un periodo in seno all'azienda per garantire il miglior passaggio di consegne sia lato Banca Mediolanum che lato Flowe. Al Dott. Oscar di Montigny vanno i migliori ringraziamenti per il prezioso contributo prestato in questo lungo periodo. Oscar di Montigny ringrazia il Gruppo Mediolanum per il percorso fatto insieme in questi anni che ha contribuito in modo significativo al proprio sviluppo come manager e come persona".

