PopBari, scure BankItalia sugli Jacobini. Alla ex gestione multe per 3,37 mln

Mano pesante di Banca d'Italia sulla vecchia gestione della Popolare di Bari. A più di nove anni dal provvedimento emesso da via Nazionale in fatto di "disposizioni in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa", scrive MF, sono arrivate le multe agli ex vertici dell'istituto pugliese commissariato dall'istituzione del governatore Ignazio Visco e poi rilevato da Mediocredito Centrale: 3,37 milioni in totale.

La scure della Vigilanza si è abbattuta in particolare sull'ex presidente Marco Jacobini, finito nel gennaio 2020 agli arresti domiciliari in seguito all'inchiesta della Procura di Bari. Al già plenipotenziario figlio del fondatore dell'istituto pugliese è stata comminata una multa di 1,5 milioni.

Oltre a Jacobini, tra l'altro interdetto per tre anni dall'assunzione di incarichi in intermediari vigilati, le sanzioni più rilevanti sono state quelle nei confronti dell'ex direttore generale Giorgio Papa (375mila euro e l'interdizione per due anni), dell'ex condirettore generale Gianluca Jacobini (285mila euro e due anni di interdizione), figlio di Marco, e dell'ex amministratore delegato Vincenzo De Bustis, poi rinviato a giudizio per falsa testimonianza.