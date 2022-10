Banca Sistema continua a crescere: volumi in rialzo del 26% a 3,2 mld

Banca Sistema accelera la crescita dei volumi Factoring a +26%

Continua la crescita a doppia cifra del factoring di Banca Sistema che ha raggiunto 3,2 miliardi di euro di crediti acquistati a fine settembre 2022, con un +26%. Banca Sistema si conferma come primario operatore in Italia nel factoring in favore dei fornitori della PA e consolida l’attività di finanziamento dei crediti fiscali. L’offerta del factoring, che rappresenta oltre il 70% dei ricavi del Gruppo Banca Sistema ed è l’origine stessa dell’istituto nato nel 2011 come pioniere dell’attività del factoring di crediti verso la Pubblica Amministrazione, annovera dal 2013 anche il finanziamento dei crediti fiscali con quasi 3 miliardi di euro di crediti acquistati ad oggi.

Andrea Trupia, Direttore Divisione Factoring di Banca Sistema, ha commentato: “La crescita dei crediti commerciali e dei crediti IVA acquistati, oltre a numerosi nuovi clienti attivi in svariati settori, confermano il ruolo della Divisione Factoring del Gruppo Banca Sistema a supporto delle esigenze di grandi e piccole e medie imprese, in particolare fornitrici della Pubblica Amministrazione. Il Gruppo Banca Sistema è quotidianamente a fianco dell'imprenditoria supportando in modo flessibile i fabbisogni di capitale circolante e di miglioramento della posizione finanziaria netta”