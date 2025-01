Banche, i numeri dei grandi gruppi in Italia: clienti, portafoglio e quota di mercato

I maggiori istituti bancari italiani

Il panorama bancario italiano è formato da alcuni dei principali gruppi finanziari europei che, per numero di clienti, portafoglio e capitalizzazione di mercato, sono veri protagonisti del settore. Tra questi, Intesa Sanpaolo e UniCredit si piazzano come leader assoluti, seguite da Banco Bpm, Bper Banca e Monte dei Paschi di Siena (Mps). Questi istituti non solo rappresentano la spina dorsale del sistema bancario nazionale, ma ricoprono anche un ruolo strategico nel contesto internazionale. Ecco i numeri chiave che ne definiscono la posizione e l’influenza.

Intesa Sanpaolo

Con circa 21,2 milioni di clienti e una capillare rete di 4.289 sportelli (di cui 3.324 in Italia e 965 all'estero), Intesa Sanpaolo si conferma la prima banca italiana per presenza sul territorio. I suoi 13,7 milioni di clienti in Italia sono affiancati da una significativa presenza internazionale con 7,5 milioni di clienti all'estero, distribuiti tra Europa centro-orientale, Medio Oriente e Nord Africa. Con una capitalizzazione di mercato di €69,16 miliardi, Intesa guida il settore anche in termini di valore di mercato.

UniCredit

Secondo gruppo bancario italiano per presenza territoriale, UniCredit vanta una base di 15 milioni di clienti, di cui 7 milioni in Italia. La sua offerta si articola in 14 milioni di clienti retail, con una forte presenza nel segmento affluent, e 1 milione di clienti corporate, con particolare attenzione alle PMI. Con una capitalizzazione di mercato pari a €61,12 miliardi, UniCredit si posiziona al secondo posto tra le banche italiane per valore borsistico, mantenendo un profilo internazionale ben consolidato in Europa.

Banco Bpm

Nato nel 2017 dalla fusione tra Banco Popolare e Banca Popolare di Milano, Banco BPM si distingue come il terzo gruppo creditizio italiano per attivi. Con 4 milioni di clienti, una rete di 1.400 sportelli e oltre 20mila dipendenti, il gruppo guidato da Giuseppe Castagna è in piena espansione. Recentemente ha lanciato un’Opa su Anima Holding e ha acquisito il 5% di Monte dei Paschi di Siena, consolidando il proprio ruolo nel settore. La sua capitalizzazione di mercato si attesta a €9,18 miliardi.

Bper Banca

Con 4,3 milioni di clienti, una rete di 1.414 filiali e oltre 30 centri imprese e private banking, BPER Banca si conferma un attore rilevante nel panorama nazionale. La sua capitalizzazione di mercato, pari a €7 miliardi, la colloca tra i principali gruppi italiani.

Monte dei Paschi di Siena

Il gruppo Montepaschi, con una storia ultracentenaria, mantiene una presenza rilevante grazie a una rete di 1.300 filiali e 120 centri specialistici. Con 3,3 milioni di clienti, il focus principale è su famiglie e PMI. Tuttavia, la capitalizzazione di mercato di €6,21 miliardi riflette un periodo di transizione, segnato da operazioni come l'acquisizione del 5% delle azioni da parte di Banco BPM.

Il confronto per capitalizzazione di mercato

Guardando al valore di mercato, aggiornato al 2024, la classifica vede in testa Intesa Sanpaolo (€69,16 miliardi) e UniCredit (€61,12 miliardi), seguite da Mediobanca (€12,77 miliardi) e da istituti come Banco Bpm (€9,18 miliardi) e Bper Banca (€7 miliardi). Monte dei Paschi, nonostante la sua lunga tradizione, si colloca in coda con una capitalizzazione di €6,21 miliardi, seguita dalla Banca Popolare di Sondrio con €3,12 miliardi.