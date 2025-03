Banco Bpm, arriva l'ok di Ivass e Commissione Ue all'opa su Anima. Ora si attende l'approvazione della Consob

Banco Bpm ottiene il nulla osta da parte dell'IVASS e della Commissione Europea per l'acquisizione su Anima. Il via libera, fa sapere piazza Meda, "non contengono prescrizioni, condizioni o limitazioni. Le relative condizioni di efficacia all'Offerta si considerano pertanto avverate". Dopo l'ok di Ivass, che segue quello di Bankitalia, si attende da parte della Consob l'approvazione del documento di offerta entro cinque giorni dalla comunicazione delle autorizzazioni delle autorità di vigilanza.