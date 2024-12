Banco Bpm trova l'accordo con i sindacati: pronte oltre mille nuove assunzioni a fronte di 1.1000 uscite

Banco Bpm, intesa con i sindacati

Banco Bpm ha sottoscritto oggi un accordo con le organizzazioni sindacali per l’accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, con possibilità di accogliere 1.100 domande di esodo volontario che, unitamente alle adesioni al piano di pensionamento incentivato effettuato nel mese di giugno, consentiranno l’uscita di 1600 persone, come previsto dal piano Strategico 2023 - 26. In aggiunta alle 113 assunzioni già effettuate nel corso del 2024, l’intesa favorisce l’ingresso di 800 nuove risorse con ricorso prioritario al contratto di apprendistato e di ulteriori 100 con contratto a tempo determinato che contribuiranno allo sviluppo di nuove competenze a supporto della crescita del business.

“Le intese raggiunte costituiscono un segno tangibile della volontà di Banco Bpm di ricercare sempre le migliori soluzioni per le persone e offrire il necessario supporto per affrontare le sfide che attendono il Gruppo in accordo con tutte le organizzazioni sindacali”, ha dichiarato Roberto Speziotto, responsabile delle risorse umane di Banco Bpm.

Sempre a favore del business e della rete commerciale è prevista un’iniziativa che coinvolgerà circa 200 colleghe e colleghi delle strutture di sede centrale e delle direzioni territoriali che, attraverso percorsi di formazione e di sviluppo, potranno rivestire ruoli di rete, contribuendo così a migliorare il servizio alla clientela. È stata inoltre sottoscritta un’intesa sul premio aziendale che ne prevede il pagamento cash di 1600 euro e 2100 euro per chi opta per l’opzione in servizi welfare. Sarà anche disponibile un nuovo strumento di conciliazione dei tempi vita – lavoro attraverso la conversione del premio welfare in giornate di permesso aggiuntive (“free time”) fino a un massimo di 5 giorni. Compiuto anche un importante passo verso l’armonizzazione del welfare aziendale relativamente ad assistenza e previdenza con la definizione di interventi da realizzare nel prossimo biennio. Infine, sono state raggiunte ulteriori intese che confermano la normativa di secondo livello del Gruppo, nonché l’accordo in materia di politiche commerciali e organizzazione del lavoro per garantire un clima aziendale positivo e supportare una corretta, sana e sostenibile crescita.

Banco Bpm: Uilca, oltre 1.050 assunzioni: ottenuto l'aumento degli ingressi

Raggiunta l’intesa in Banco Bpm sul ricambio generazionale: previste tra 1.050 e 1.100 nuove assunzioni – con puntuale certificazione il prossimo 9 gennaio 2025 – a fronte di 1.600 uscite complessive tra esodi volontari e incentivati e pensionamenti incentivati. “L'esito positivo di questo lunghissimo negoziato conferma che una nuova e buona occupazione giovanile è centrale per gestire il turnover delle aziende con l’utilizzo del Fondo di Solidarietà, volontario e aperto a tutte le lavoratrici e i lavoratori. Il ricambio generazionale e le buone relazioni sindacali rappresentano il vero valore aggiunto nel settore del credito", spiega il segretario nazionale Uilca Giuseppe Bilanzuoli commenta l’accordo appena siglato in Banco Bpm.

Questi i punti principali dell’accordo: assunzioni comprese tra 1.050 e 1.100 a fronte di 1.600 uscite complessive, che si compongono di 1.100 esodi volontari e incentivati più 500 pensionamenti incentivati (con ultima finestra pensionistica fino al 31/12/2025); rafforzamento della rete filiali; miglioramento crescente del welfare; tutela dei trattamenti integrativi per i prossimi 24 mesi.

