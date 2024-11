Bancomat in tilt, pagamenti bloccati in tutta Italia. A far scoppiare il caos delle tubature del gas

Bancomat bloccati, disservizi in Italia per guasto alla rete Worldline in Svizzera

Continuano i disservizi di Worldline, leader europeo nei pagamenti digitali, che ieri ha segnalato un’interruzione diffusa della rete in Italia che ha interessato i pagamenti tramite Pos offerti in collaborazione con banche e paytech. Tra queste, Nexi Payments ha confermato che il problema è ancora irrisolto e ha comunicato di essere in attesa di aggiornamenti dal fornitore francese, che sta lavorando per ripristinare i servizi danneggiati.

Come riportato dal Corriere della Sera, i problemi sono stati causati da un incidente accaduto in Svizzera durante i "lavori di installazione delle tubature del gas da parte delle autorità locali che hanno danneggiato gravemente i cavi e la rete del nostro fornitore". Secondo Nexi, l’interruzione riguarda esclusivamente le infrastrutture di Worldline, responsabile diretta del problema. La società italiana ha rafforzato il supporto tecnico e avviato un’indagine per valutare eventuali azioni a tutela di clienti e partner. Anche Bancomat e Pagobancomat hanno segnalato malfunzionamenti nei loro circuiti, confermando che l’origine del disservizio è riconducibile ai problemi tecnici di Worldline.

Bankitalia, in una nota, precisa che i disservizi derivano da danni a un’infrastruttura tecnologica del fornitore, con impatti su alcuni circuiti di carte di credito e debito. Una parte dei servizi è stata riattivata, ma permangono difficoltà per alcuni pagamenti. La società fornirà ulteriori aggiornamenti non appena disponibili.

