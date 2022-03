Bank Russia: tassi invariati al 20%. E Putin riconferma la Nabiullina

Nabiullina alla guida della banca centrale di Mosca dal 2013

Bank of Russia ha lasciato invariati i tassi di interesse al 20% dopo il rialzo di emergenza varato a fine febbraio, mettendo in guardia dai livelli dell'inflazione e dalla contrazione economica. Lo scorso 28 febbraio, all'inizio dell'invasione dell'Ucraina, con una maxi-manovra l'istituto centrale guidato da Elvira Nabiullina aveva incrementato i tassi dal 9,5% al 20% quando il rublo è crollato al minimo storico dopo le sanzioni imposte dalla comunità internazionale contro la Russia per condannare l'apertura del conflitto armato.





Aumento che, secondo la banca centrale, "ha contribuito a sostenere la stabilità finanziaria e ha impedito aumenti incontrollati dei prezzi". Dopo un'inflazione del 9,2% a febbraio, dato registrato prima della forte caduta della valuta russa, la banca centrale ha fatto sapere che l'inflazione tornerà al target del 4% nel 2024 senza tuttavia fornire stime sui prezzi per quest'anno.

"L'economia russa sta entrando in una fase di trasformazione strutturale su ampia scala che sarà accompagnata da un inevitabile, ma temporaneo periodo di inflazione più alta", si legge nel comunicato dell'istituto che ha precisato però come la politica monetaria sia impostata in modo da "consentire un graduale adeguamento dell'economia alle nuove condizioni e un ritorno dell'inflazione annua al 4% nel 2024".

L'inflazione sta avendo ripercussioni sulla qualità della vita della popolazione e ha rappresentato uno dei maggiori timori delle famiglie per anni. Quadro a cui si assocerà ora una forte contrazione economica nei prossimi trimestre per effetto delle sanzioni occidentali. E toccherà proprio a Elvira Nabiullina contrastare ancora il deterioramento della congiuntura.

Il Cremlino, infatti, ha confermato l'economista, a cui spetta il primato per esser stata nel 2013 la prima donna alla guida di una banca centrale in un Paese del G8, per un altro mandato a capo di Bank of Russia. L'ultimo mandato della Nabiullina, stretta consigliera economica di Putin per oltre un decennio, sarebbe scaduto a giugno. Il consiglio della Duma esaminerà la proposta il 21 marzo e il prossimo meeting dell'istituto centrale è in agenda per il 29 aprile.

Leggi anche:

Ucraina, Cacciari: "Siamo vicini alla terza guerra mondiale (nucleare)"

Putin-Zelensky: guerra doppiamente strana

Intesa, Messina strappa a Sella il Ceo di Hype: Valitutti a capo di Isybank

Terna migliora in tutti gli indicatori: nel 2021 ricavi a +4,6%